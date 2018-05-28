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Российский олигарх уехал с семьей в Лондон
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Российский олигарх уехал с семьей в Лондон 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен, меценат и миллиардер Борис Минц и трое его сыновей вместе с семьями уехали в Лондон. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
«Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», — объяснил один из них.
Комментарий от Минца и сыновей получить пока не удалось.
Как отмечает издание, основной актив Минца — O1 Properties — может достаться кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По словам собеседников газеты, переговоры уже идут, а сделка может быть зарыта в период от двух недель до нескольких месяцев.
Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group. Он также создал частный Музей русского импрессионизма.
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