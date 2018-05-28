Почему Макрон «не сотворил чудо» в России

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал, что усиление экономического сотрудничества между Францией Россией упирается в причины, которые выходят за рамки возможностей политических лидеров.

Несмотря на обоюдное стремление найти средства для расширения торговых связей двух стран, Эммануэль Макрон Владимир Путин не смогли добиться чуда. Разногласия и сдерживающие оба государства ограничения сформировали барьеры, которые весьма тяжело преодолеть.

При этом, все, казалось бы, способствует согласию. Объективный анализ соотношения сил и его развития говорит в пользу укрепления торговых отношений Европы и России. Они имеют долгую историю, и их можно назвать историческими. Только вот сближение США Китая подтолкнет ситуацию к развитию в пользу Америки и будет осуществляться в ущерб Европе. Единственным решением для крупнейших европейских стран-экспортеров является сближение с Россией и поиск роста там, где он есть.

Только вот вопрос все еще действующих санкций из-за конфликта на Украине ограничивает свободу развития торговых связей. Франции (как и всему ЕС ) нужен экспорт. Россия же нуждается в европейском импорте, технологиях и инвестициях.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин всячески демонстрировали стремление урегулировать спорные вопросы, которые нагнетают тучи над будущим, однако развитию ситуации в этом направлении препятствует целый ряд ограничений.

Во-первых, речь идет о неурегулированном украинском вопросе. Уладить разногласия по Украине, Сирии Ирану в обозримом будущем будет непросто, однако именно они во многом определяют состояние торговых связей. Вопрос эмбарго в связи с украинским кризисом накладывается на американское решение о санкциях в отношении предприятий, которые продолжат работать с Ираном или друзьями Ирана. Так, например, «Тоталь» недавно заморозила крупные операции и проекты в Иране, а ее свобода действий в России тоже ограничена.

Во-вторых, это касается американских угроз о санкциях в отношении предприятий, которые не станут выполнять утвержденное Белым домом эмбарго. Они фактически привели в ступор множество европейских и в том числе французских предприятий. Кроме того, эти меры могут дойти до запрета этим предприятиям работать на американском рынке или даже проводить операции в долларах. Учитывая, что на американскую валюту приходится 60% торговых операций в мире, это может коснуться всех. Так, банку «Бэ-Эн-Пэ» (BNP) пришлось дорого расплачиваться за нарушение американских указаний в 2014 году. Иначе говоря, распоряжения Вашингтона равносильны смертному приговору тем предприятиям, которые рискнут нарушить правила.

В-третьих, нужно упомянуть российский ответ на американские меры. Пока что этот проект правительства Путина еще не оформился, но он явно готовится. Поддавшимся на американские угрозы европейским предприятиям могут запретить вести торговлю с Россией. В то же время Владимир Путин отметил на форуме в Санкт-Петербурге, что Россия рассмотрит способы расчетов в евро, чтобы вывести партнеров из поля действия американских угроз.

Пока что эти проекты находятся в зачаточном состоянии, однако это уже демонстрирует, насколько отношения отравлены вопросом американских санкций, и полностью меняет правила игры в международной торговле.

Таким образом, предприятиям могут помешать работать, не только с одной, но и с другой стороны. Им придется выбирать между США и российским рынком.

В-четвертых, стоит отметить дефицит солидарности в Европейском союзе. Хотя Владимир Путин говорит о потенциальной работе в евро и напоминает о возможности Европы «от Атлантики до Урала» (или «от Лиссабона до Владивостока », как говорил Эммануэль Макрон), страны ЕС отнюдь не проявляют особой смелости и широты воображения.

Российский рынок обладает большим потенциалом, однако наши главные конкуренты в борьбе за него — другие европейские страны. Во многих областях (промышленность, авиация, энергетика, автомобилестроение, агропром, розничная торговля) наши соперники — это в первую очередь немцы, испанцы и итальянцы. Страны ЕС не могут действовать и побеждать вместе. Хотя у нас есть общие и давние культурно-исторические корни, наши подходы к России различаются. Мы по-разному воспринимаем особенности российской демократии и подхода к правам человека. Поэтому нам сложно взяться за руки и пойти вместе сотрудничать с Путиным. Одни не могут устоять перед соблазном читать мораль, тогда как другие ударяются в цинизм. Найти прагматичный и ответственный курс очень непросто.

Добавим также, что к настоящему моменту Европа так и не смогла найти адекватный ответ на американские угрозы. Самое тревожное во всем этом то, что напряженность проистекает из американских решений и стремления Дональда Трампа проявить себя перед своим электоратом. Этому трудно дать отпор.