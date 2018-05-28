Почему Макрон «не сотворил чудо» в России 

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал, что усиление экономического сотрудничества между Францией и Россией упирается в причины, которые выходят за рамки возможностей политических лидеров.
Несмотря на обоюдное стремление найти средства для расширения торговых связей двух стран, Эммануэль Макрон и Владимир Путин не смогли добиться чуда. Разногласия и сдерживающие оба государства ограничения сформировали барьеры, которые весьма тяжело преодолеть.
При этом, все, казалось бы, способствует согласию. Объективный анализ соотношения сил и его развития говорит в пользу укрепления торговых отношений Европы и России. Они имеют долгую историю, и их можно назвать историческими. Только вот сближение США и Китая подтолкнет ситуацию к развитию в пользу Америки и будет осуществляться в ущерб Европе. Единственным решением для крупнейших европейских стран-экспортеров является сближение с Россией и поиск роста там, где он есть.
Только вот вопрос все еще действующих санкций из-за конфликта на Украине ограничивает свободу развития торговых связей. Франции (как и всему ЕС) нужен экспорт. Россия же нуждается в европейском импорте, технологиях и инвестициях.
Эммануэль Макрон и Владимир Путин всячески демонстрировали стремление урегулировать спорные вопросы, которые нагнетают тучи над будущим, однако развитию ситуации в этом направлении препятствует целый ряд ограничений.
Во-первых, речь идет о неурегулированном украинском вопросе. Уладить разногласия по Украине, Сирии и Ирану в обозримом будущем будет непросто, однако именно они во многом определяют состояние торговых связей. Вопрос эмбарго в связи с украинским кризисом накладывается на американское решение о санкциях в отношении предприятий, которые продолжат работать с Ираном или друзьями Ирана. Так, например, «Тоталь» недавно заморозила крупные операции и проекты в Иране, а ее свобода действий в России тоже ограничена.
Во-вторых, это касается американских угроз о санкциях в отношении предприятий, которые не станут выполнять утвержденное Белым домом эмбарго. Они фактически привели в ступор множество европейских и в том числе французских предприятий. Кроме того, эти меры могут дойти до запрета этим предприятиям работать на американском рынке или даже проводить операции в долларах. Учитывая, что на американскую валюту приходится 60% торговых операций в мире, это может коснуться всех. Так, банку «Бэ-Эн-Пэ» (BNP) пришлось дорого расплачиваться за нарушение американских указаний в 2014 году. Иначе говоря, распоряжения Вашингтона равносильны смертному приговору тем предприятиям, которые рискнут нарушить правила.
В-третьих, нужно упомянуть российский ответ на американские меры. Пока что этот проект правительства Путина еще не оформился, но он явно готовится. Поддавшимся на американские угрозы европейским предприятиям могут запретить вести торговлю с Россией. В то же время Владимир Путин отметил на форуме в Санкт-Петербурге, что Россия рассмотрит способы расчетов в евро, чтобы вывести партнеров из поля действия американских угроз.
Пока что эти проекты находятся в зачаточном состоянии, однако это уже демонстрирует, насколько отношения отравлены вопросом американских санкций, и полностью меняет правила игры в международной торговле.
Таким образом, предприятиям могут помешать работать, не только с одной, но и с другой стороны. Им придется выбирать между США и российским рынком.
В-четвертых, стоит отметить дефицит солидарности в Европейском союзе. Хотя Владимир Путин говорит о потенциальной работе в евро и напоминает о возможности Европы «от Атлантики до Урала» (или «от Лиссабона до Владивостока», как говорил Эммануэль Макрон), страны ЕС отнюдь не проявляют особой смелости и широты воображения.
Российский рынок обладает большим потенциалом, однако наши главные конкуренты в борьбе за него — другие европейские страны. Во многих областях (промышленность, авиация, энергетика, автомобилестроение, агропром, розничная торговля) наши соперники — это в первую очередь немцы, испанцы и итальянцы. Страны ЕС не могут действовать и побеждать вместе. Хотя у нас есть общие и давние культурно-исторические корни, наши подходы к России различаются. Мы по-разному воспринимаем особенности российской демократии и подхода к правам человека. Поэтому нам сложно взяться за руки и пойти вместе сотрудничать с Путиным. Одни не могут устоять перед соблазном читать мораль, тогда как другие ударяются в цинизм. Найти прагматичный и ответственный курс очень непросто.
Добавим также, что к настоящему моменту Европа так и не смогла найти адекватный ответ на американские угрозы. Самое тревожное во всем этом то, что напряженность проистекает из американских решений и стремления Дональда Трампа проявить себя перед своим электоратом. Этому трудно дать отпор.
Что еще страшнее, эффективным ответом на американские решения могла бы быть только жесткая позиция всех стран ЕС. Но она сейчас недостижима. Прежде всего, многие маленькие страны ЕС предпочитают действовать в одиночку ради своих частных интересов. Далее, такой крупный экспортер как Германия сделает все, чтобы не допустить потери рынков. Поэтому она не пойдет на конфликт с такими крупными клиентами, как США, Россия или Азия. Сейчас же тон в мире задают Америка Трампа и Китай. Европа тоже, но она загнана в угол. Россия, наверное, также играет заметную роль, но она пока что дожидается своего часа.