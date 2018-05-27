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ЕС изучит «перекосы» в экономике России
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В Европе выделят €200 тысяч на изучение «перекосов» в экономике России 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Alessandro Bianchi/Reuters
В Евросоюзе готовы потратить €200 тыс., чтобы изучить «перекосы» в российской экономике для разработки нового комплекса антидемпинговых мер, следует из размещенной Брюсселем заявки, с которой ознакомился телеканал RT.
Сообщается, что в Евросоюзе под «перекосами» понимают, среди прочего, излишнее влияние государства на экономическую сферу, создание привилегированных условий для отечественных предприятий и активное государственное регулирование финансового сектора.
Из текста заявки следует, что подрядчик обязуется рассмотреть предполагаемые случаи, когда Россия «вмешивалась» в политику ценообразования на товары собственного производства. Итогом исследования должны стать меры, которые помогли бы предотвратить демпинг с российской стороны.
Ранее президент России Владимир Путин назвал бюджетную политику России «расчетливой и ответственной».
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