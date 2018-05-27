Зарубежные активы россиян могут ограничить

На проходящей в Варшаве весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО прозвучало предложение вводить ограничения на зарубежные активы богатых россиян, сообщает РИА Новости . Об этом заявил спецдокладчик ПА НАТО от Британии Томас Джоплинг.

В проекте доклада о противодействии «гибридным угрозам со стороны РФ», который был рассмотрен в Варшаве, предлагается реагировать на них введением ограничительных мер против активов россиян.

Речь идет о том, чтобы «лучше изучить российские деньги», которые поступают в европейские страны. Помимо этого, правительствам западных стран предлагают «вводить ограничения на зарубежные активы» состоятельных российских граждан, которых Запад считает близкими к руководству.