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Зарубежные активы россиян могут ограничить
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Зарубежные активы россиян могут ограничить 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
На проходящей в Варшаве весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО прозвучало предложение вводить ограничения на зарубежные активы богатых россиян, сообщает РИА Новости. Об этом заявил спецдокладчик ПА НАТО от Британии Томас Джоплинг.
В проекте доклада о противодействии «гибридным угрозам со стороны РФ», который был рассмотрен в Варшаве, предлагается реагировать на них введением ограничительных мер против активов россиян.
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Речь идет о том, чтобы «лучше изучить российские деньги», которые поступают в европейские страны. Помимо этого, правительствам западных стран предлагают «вводить ограничения на зарубежные активы» состоятельных российских граждан, которых Запад считает близкими к руководству.
Комментарии32  Ещё 4 источника 
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