ЕС заинтересовали перекосы в экономике РФ

Евросоюз потратит €200 тыс. на исследование «перекосов в экономике Российской Федерации ». Брюссель уже разместил соответствующую заявку. C её текстом ознакомился RT. Согласно документу, подрядчик должен выявить случаи, когда в ценообразование на российские товары вмешивалась Москва . Основываясь на полученных данных, ЕС разработает новый комплекс антидемпинговых мер. Однако эксперты считают, что Брюссель в очередной раз стремится оправдать собственный протекционизм. Страны — члены ВТО неоднократно отмечали, что инициативы Европы противоречат нормам торговой организации.

Равнение на «перекосы»

Евросоюз разрабатывает новый комплекс мер борьбы с недобросовестной конкуренцией на своём рынке. Предлог для грядущих изменений — «значительные перекосы» в экономике России.

Под «перекосами», в частности, понимается чрезмерное влияние государства на экономическую сферу, масштабное присутствие госкомпаний в различных отраслях производства, создание комфортных условий на рынке для отечественных предприятий, а также активное госрегулирование финансового сектора.

ЕС планирует выявить случаи, когда в процесс ценообразования российских товаров вмешивался Кремль. Еврокомиссия уже разместила заявку на соответствующее исследование. Результаты работы, на которую Брюссель потратит €200 тыс., «будут использоваться в расследовании по защите торговли».

В тендере ЕК отмечается, что подрядчику предстоит провести исследование «институциональной, правовой и экономической среды России» с 2012 года по настоящий момент. Именно на этих данных будет основана новая «методология борьбы с демпингом».

«Данный тендер главным образом нацелен на внедрение новой методологии борьбы с демпингом, которая позволит при проведении антидемпинговых расчётов избежать влияния перекосов, возникших на рынке других стран под влиянием государственного вмешательства в экономику», — сообщается в описании документа.

В Брюсселе подчёркивают, что под действие документа подпадут и страны — члены ВТО.

Предыдущие поправки в антидемпинговое законодательство ЕС были внесены в конце прошлого года.

Страны особого интереса

В заявке также сообщается, что Россия стала второй после Китая страной, «перекосы экономики» которой заинтересовали ЕС. По словам авторов инициативы, такой выбор был мотивирован ощутимым весом России на европейском рынке.

В беседе с RT руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов отметил, что обвинение в демпинге является «стандартным манипулятивным приёмом Евросоюза», при этом ряд товаров действительно намного выгоднее производить в России, чем в Европе, и не только благодаря дешёвым энергоносителям.

«В России — меньшие издержки при производстве многих товаров, особенно после ослабления национальной валюты. Однако принимать в расчёт это никто не собирается, поскольку задачи стоят исключительно протекционистские — ограничить возможности российского рынка сбыта. Относительно низкие темпы роста европейской экономики показывают, что производство в ЕС чрезмерно дорогое. Отсюда и интерес европейских инвесторов к России, особенно немецких. Но это вовсе не означает, что Старый Свет откажется от таких методов, как обвинения в демпинге», — заключил эксперт.

При этом экономист подчеркнул, что российское правительство не было замечено во вмешательстве в ценообразование товаров отечественного производства.

«Москву едва ли можно обвинить в демпинге. Она, как и все страны-производители, скорее заинтересована в том, чтобы российские предприятия получали наибольшую прибыль», — добавил Колташов.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик в беседе с RT отметил, что в отношении российских производителей уже действует множество ограничительных мер, в том числе и антидемпинговых. Однако членство в ВТО позволяет России оспаривать заведомо невыгодные для отечественных производителей решения, заявил эксперт. Так, Лисоволик напомнил, что 18 мая Украина проиграла России спор в рамках ВТО о пошлинах на российские удобрения.

В апреле текущего года в ходе неофициального заседания комитета ВТО по антидемпинговой практике Россия, Китай и Саудовская Аравия выразили озабоченность новой методикой ЕС по расчёту демпинга, вступившей в силу в декабре 2017-го.

Теперь в отношении страны, которая не входит в Евросоюз, при проведении антидемпинговых расследований действует следующее правило: при расчёте стоимости товара в качестве справочной выступает цена на международном рынке, а не на рынке государства-производителя. Россия отметила, что эти поправки противоречат правилам Всемирной торговой организации, и предложила от них отказаться.