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Чехия отказалась переходить на евро
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Чехия отказалась переходить на евро 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался считать приоритетной задачей республики переход на расчеты в евро из-за долгов Греции и Италии, финансировать погашение которых придется государствам еврозоны.
Выступая в городе Брно в ходе общественно-политической дискуссии на тему «Каким мы хотим видеть Евросоюз», Бабиш выразил уверенность, что введение евро нанесло бы значительный ущерб чешской экономике, передает ТАСС.
Он привел в пример Словакию, которая отказалась от национальной валюты в 2009 году, а сейчас оказалась вынуждена финансировать погашение греческих и итальянских долгов.
«Я доволен, что мы сохранили крону (чешская национальная валюта), — сказал Бабиш. — С нашей валютой все в порядке. Вступление Чехии в еврозону и переход республики в расчеты на евро не является приоритетом».
Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что его страна может принять евро лишь после выхода из еврозоны Греции.
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