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Додон и Миллер обсудили поставки российского газа
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Додон и Миллер обсудили поставки российского газа в Молдавию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Президент Молдавии Игорь Додон «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил вопросы поставок газа из России в республику с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером.
О проведении встречи по названному вопросу на странице в Facebook написал сам молдавский лидер сразу после завершения встречи в Петербурге.
«Провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Обсудили вопрос молдавско-российского сотрудничества в сфере поставок природного газа в Молдову», — отметил Додон.
В настоящее время Газпром является владельцем 50% АО «Молдовагаз», которое занимается поставками газа в республику и его транзитом в Евросоюз.
В конце 2016 года обе кампании продлили контракт на поставку газа в Молдавию и транзит через страну до конца 2019 года.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая.
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