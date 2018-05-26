Додон и Миллер обсудили поставки российского газа в Молдавию

О проведении встречи по названному вопросу на странице в Facebook написал сам молдавский лидер сразу после завершения встречи в Петербурге

«Провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Обсудили вопрос молдавско-российского сотрудничества в сфере поставок природного газа в Молдову», — отметил Додон.

В настоящее время Газпром является владельцем 50% АО «Молдовагаз», которое занимается поставками газа в республику и его транзитом в Евросоюз

В конце 2016 года обе кампании продлили контракт на поставку газа в Молдавию и транзит через страну до конца 2019 года.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая.