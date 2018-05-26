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Технология блокчейна требует доработок
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В Центробанке заявили, что технология блокчейна требует доработок 

РИА Новости 26 мая 2018
Фото: РИА Новости
Технология блокчейн пока недостаточно зрелая и требует доработок, а также пока не используется в промышленных масштабах, кроме как в криптовалютах, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
"В мире все-таки пока нет промышленного большого решения на распределенных реестрах, кроме биткоина и еще части криптовалют. В основном это связано не с тем, что технология недостаточно зрелая, а она, кстати, недостаточно зрелая — еще требуется много доработок как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения масштабируемости", — сказала Скоробогатова в ходе дискуссии на ПМЭФ.
По ее словам, в самой технологии блокчейн есть два подвида. Один подвид хорошо применим для онлайн-расчетов и операций, в пример Скоробогатова привела платформы Ripple, Corda. Второй подвид предназначен для работы с офлайном и контрактами: это, по словам зампреда ЦБ, Ethereum, Hyperledger.
Как считает Скоробогатова, отсутствие применения технологии в больших масштабах связано с тем, что бизнесмены пока не поняли, в чем заключается ценность перехода на блокчейн.
"Технология ради технологии — она бессмысленна. То есть, если, например, для электронных закладных, электронных аккредитивов нам этот бизнес-кейс понятен, то перевод расчетов, как я сказала, с онлайн-процессинга, например, на тот же Ripple и Corda, нам не очень пока понятен. Поэтому в этом контексте, я думаю, 2018 год у всех, не только в России, во всех странах пройдет под темой именно практического понимания, где мы можем, в каких проектах, а потом и на промышленной основе, эту технологию использовать", — добавила она.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.
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