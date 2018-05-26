Путин успокоил испугавшихся иностранцев

Путину пришлось успокаивать инвесторов во время ПМЭФ-2018

Петербургский международный экономический форум подвел итоги. В этом году в ходе его работы было подписано рекордное количество соглашений — 550, а их сумма достигла почти 2,5 трлн рублей. На встрече иностранных инвесторов с российским президентом на полях форума Владимир Путин призвал инвесторов не беспокоиться из-за закона об исполнении санкций.

По данным источника «Интерфакса», бизнесмены, общаясь с российским президентом, заявили, что, если за несоблюдение закона будет введена уголовная ответственность, они окажутся «между двух огней».

Путин якобы заверил, что вопрос решен: Россия не будет наказывать своих иностранных партнеров, работающих здесь, и ничего опасного для инвесторов в последней редакции законопроекта нет. Спокоен может быть как иностранный, так и российский бизнес, считает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк

«Конечно, инвесторов интересует, в первую очередь, потенциальная правоприменительная практика. И самое главное, что собственно им сказать и можно было, как раз из уст президента, — это то, что не бойтесь, адекватно мы будем подходить к исполнению этого закона. Если даже какие-то перегибы на местах будут, соответственно, разберемся конкретно с каждым делом. Поэтому я по факту предположу, что опять же и инвесторы не столько этого всего опасаются, базово те, кто работают и продолжают работать, никаких нюансов, видимо, с этим законом не будет. Ритуально этот вопрос, конечно, задать было надо, ответ тоже был на 100% ожидаемый. Этот закон, в первую очередь, нацелен не против иностранных инвесторов, а потенциально против не совсем адекватных российских граждан, которые иногда позволяют себе лодку в нашей стране раскачать. То есть потенциально ни одной структуры под эти санкции попасть не должно. Значит, еще раз, те изменения, которые вносятся, — это изменения: а) не карательные, а наоборот-таки смягчающие, б) они предварительно согласуютмся с заинтересованными сторонами. Поэтому, даже если уголовная ответственность настанет, бизнес как раз под нее попасть не может, они для себя эти риски уже посчитали. И сами представители бизнеса как раз сказали о том, что давайте введем, наоборот, какие-то повышающие штрафы, административную ответственность. То есть конкретно любой бизнес, он боится всего непонятного. Вот сейчас этот закон, соответственно, доведут до ума, каждый увидит, что при его работе он под эти формулировки не попадает никак. Ну а те неадекватные личности, которые не бизнесмены совершенно, никогда ими и не были, возможно, будут себя немножко лучше вести». Ранее депутаты отложили второе чтение законопроекта и пригласили в Думу представителей бизнеса, где предприниматели попросили заменить уголовную ответственность административной».

Кроме того, эксперты и представители бизнеса предложили наделить правительство или профильные ведомства правом определить закрытый перечень случаев, в которых может быть применен данный закон. Но в итоге договорились до того, что умышленное содействие введению санкций следует приравнять к госизмене. А это уже не три года лишения свободы, а 20. Продолжение этого разговора отложено на июнь.

«Не только Запад, но и отечественный бизнес не должен беспокоиться. Потому что второй закон, который предложили депутаты Госдумы, да и, собственно, Совет Федерации, он мультипликатор санкций, люди попадают под двойной гнет. Они сначала попадают под санкции западные, а потом, если им приходится в результате бизнес-модели спасать бизнес для страны, для собственных финансовых рынков отечественных, они попадают под вторую волну. Со вторым законом надо разбираться. Что касается первого, который вступил в действие, то с моей личной точки зрения, я не юрист и сейчас юридическая оценка идет, можно сделать таким образом, чтобы рамочный закон, который предусматривает возможность контрсанкций, был бы отнесен на усмотрение специального органа, который действовал бы в правительстве и более тонко разбирался, к кому его применять, к кому нет. В этом случае тогда обещания Путина совершенно выполнимы. Потому что, если предположим, в министерстве финансов, в ЦБ будет такой орган создан, и там грамотные люди будут быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, то всегда можно договориться. И поэтому, скорее всего, мы можем минимизировать риски для отечественных инвесторов, ну и для зарубежных тоже, конечно. Поэтому действия рамочного закона плюс высокопрофессиональный орган в правительстве РФ, который разбирался бы в каждом конкретном случае, это было бы решением проблемы. Поэтому у нас есть предпосылки пока, у нас нет фактов на руках. Предпосылки к тому, что это законодательство будет действовать цивилизовано. Между предпосылками и реальной жизнью иногда бывает дистанция очень большого размера».

Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций был принят Госдумой в первом чтении 15 мая. Документ вводит ответственность за «умышленные действия, способствующие введению иностранным государством или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».