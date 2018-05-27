Иордания прекратит проект с РФ по строительству АЭС

Иордания нашла замену совместному с Россией проекту АЭС

Иордания решила отказаться от совместного с российской компанией «Росатом» проекта по строительству АЭС мощностью две тысячи мегаватт. Об этом сообщает газета The Jordan Times со ссылкой на источник в правительстве.

Причиной выхода из проекта стала его высокая стоимость — АЭС обходится в десять миллиардов долларов. Стороны теперь изучают возможность создания в Иордании реактора малой мощности.

В совместном заявлении стран говорится, что реакторы малой мощности российской компании имеют массу преимуществ, среди которых возможность использовать их как опреснительную и нагревательную установку.