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Иордания прекратит проект с РФ по строительству АЭС
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Иордания нашла замену совместному с Россией проекту АЭС 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Иордания решила отказаться от совместного с российской компанией «Росатом» проекта по строительству АЭС мощностью две тысячи мегаватт. Об этом сообщает газета The Jordan Times со ссылкой на источник в правительстве.
Причиной выхода из проекта стала его высокая стоимость — АЭС обходится в десять миллиардов долларов. Стороны теперь изучают возможность создания в Иордании реактора малой мощности.
В совместном заявлении стран говорится, что реакторы малой мощности российской компании имеют массу преимуществ, среди которых возможность использовать их как опреснительную и нагревательную установку.
В конце декабря 2014 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект соглашения о совместном с Иорданией строительстве первой атомной электростанции. Первый энергоблок должны были запустить в 2024 году, а второй — в 2026-м.
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