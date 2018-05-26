«Пусть подавятся!». Что миллиардеры говорят о санкциях

Российские миллиардеры из списка Forbes поделились мнением о том, как нужно реагировать на американские санкции.

Так, Анатолий Карачинский , владелец компании IBS, выразил мнение, что «новые поколения должны прийти без гнета холодной войны», тогда в будущем «мы будем жить в более дружелюбном мире», сообщил Forbes.

Он также акцентировал внимание на вопросе кибербезопасности, справиться с которым «в одиночку невозможно», как и с экологическими проблемами.

Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев призвал бизнес заниматься своими делами, предложив «перенаправить потоки сбыта». При этом он отметил, что господдержка «конечно, необходима».

Он выразил мнение, что «не нужно ничего делать», «нужно просто понять, что эти санкции навсегда и забыть про них».

Еще один бизнесмен, недавно попавший под американские санкции, и вовсе не скрывал своих чувств, воскликнув:

«Пусть подавятся!».

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В результате совокупное состояние 25 российских миллиардеров с начала года, по данным Bloomberg, уменьшилось на 2,4 млрд долларов.

В то же время потери российского бизнеса за первый день санкций оценивали в 15 млрд долларов.