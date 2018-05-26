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«Пусть подавятся!». Что миллиардеры говорят о санкциях
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«Пусть подавятся!». Что миллиардеры говорят о санкциях 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: ТАСС
Российские миллиардеры из списка Forbes поделились мнением о том, как нужно реагировать на американские санкции.
Так, Анатолий Карачинский, владелец компании IBS, выразил мнение, что «новые поколения должны прийти без гнета холодной войны», тогда в будущем «мы будем жить в более дружелюбном мире», сообщил Forbes.
Он также акцентировал внимание на вопросе кибербезопасности, справиться с которым «в одиночку невозможно», как и с экологическими проблемами.
Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев призвал бизнес заниматься своими делами, предложив «перенаправить потоки сбыта». При этом он отметил, что господдержка «конечно, необходима».
Бизнесмен Геннадий Тимченко, входящий в совет директоров «Новатэка» и «Сибура», признал, что с включением в санкционные списки появились некоторые сложности, однако подчеркнул, что «это не трагично».
Он выразил мнение, что «не нужно ничего делать», «нужно просто понять, что эти санкции навсегда и забыть про них».
Еще один бизнесмен, недавно попавший под американские санкции, и вовсе не скрывал своих чувств, воскликнув:
«Пусть подавятся!».
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В результате совокупное состояние 25 российских миллиардеров с начала года, по данным Bloomberg, уменьшилось на 2,4 млрд долларов.
В то же время потери российского бизнеса за первый день санкций оценивали в 15 млрд долларов.
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