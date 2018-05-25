Путин назвал условия транзита газа через Украину 

Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
"Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности транзита через Украину. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами", — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.