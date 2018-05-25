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Путин назвал условия транзита газа через Украину
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Путин назвал условия транзита газа через Украину 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
"Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности транзита через Украину. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами", — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
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