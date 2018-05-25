Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир

Путин заявил об угрозе мирового экономического кризиса

Пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", — напомнил российский лидер.

В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил Путин.

"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", — сказал президент.

Путин призвал строить экономику доверия.

Барьеры для бизнеса

Президент отметил, что пока не получается договориться даже о символических шагах в этом направлении. Он напомнил, что еще недавно почти каждая встреча "двадцатки" или АТЭС заканчивалась совместным заявлением о невведении новых протекционистских барьеров.

"Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. <…> Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах", — отметил Путин.

Новые формы протекционизма

Еще одной угрозой стабильности мировой экономики являются новые формы протекционизма, считает российский президент.

"Если прежде в ходу были классические формы протекционизма, что, конечно, тоже вызывало сожаление, но все-таки: такие как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идет о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности. Для чего? Для подавления конкурентов или вымогательства уступок", — сказал он.

Общая ответственность

Ответственность за общее мировое будущее лежит на каждом государстве, особенно на странах с ведущей экономикой, напомнил Владимир Путин. Он призвал относиться с уважением к другим государствам и партнерам.

"Свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая своих партнеров. Понимаю, что современный мир взаимосвязан, а страны взаимозависимы. И на каждом государстве, особенно на крупных, ведущих экономиках мира, лежит колоссальная ответственность за общее будущее", — заключил президент.

Легитимный механизм

Путин отметил необходимость создания легитимного механизма для изменений в мировой торговле, чтобы избавиться от архаичных норм, но сохранить лучшее.

Он подчеркнул, что мир меняется и с ним должны меняться институты и правила, а они, в свою очередь, должны быть едиными для всех.

При этом глава государства предостерег от "резких шагов". В частности, он призвал не отказываться от Всемирной торговой организации (ВТО), так как это может нарушить сложившийся экономический и правовой баланс.