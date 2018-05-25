Путин сообщил о «беременности» мировой экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика "беременна цифровизацией", и это не болезнь, а нормальное состояние.
"Вот господин Шохин (глава РСПП Александр Шохин — ред.) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров", — отметил Путин в ходе панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия — Франция" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние", — продолжил президент РФ.