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Путин сообщил о «беременности» мировой экономики
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Путин оценил состояние мировой экономики 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика "беременна цифровизацией", и это не болезнь, а нормальное состояние.
"Вот господин Шохин (глава РСПП Александр Шохин — ред.) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров", — отметил Путин в ходе панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия — Франция" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние", — продолжил президент РФ.
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