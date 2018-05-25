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Трампа неожиданно посчитали хорошей заменой Набиуллиной
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Костин: Трамп стал бы хорошим сменщиком Набиуллиной в ЦБ 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп был бы «хорошим сменщиком» Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках сессии ВТБ «Финансово-банковская система стран с развивающимися рынками: версия 2.0» на ПМЭФ — 2018.
«Когда Эльвира Сахипзадовна Набиуллина закончит второй, третий срок — там сколько она хочет работать, я очень люблю, уважаю ее и ценю — хорошим сменщиком ей был бы господин Трамп. Потому что господин Трамп за последнее время, на прошлой неделе буквально, сумел провести такие законы, которые существенно ослабляют регулирование банковской сферы в США. По крайней мере, для малых и средних банков», — сказал Костин.
Он отметил, что банковский сектор сейчас очень зарегулирован.
«Мне кажется, после кризиса 2007 года финансовый рынок очень сильно зарегулирован. Все европейские страны, включая Россию, смотрят на США и видят, что там-то американские банки находятся в лучших условиях. И это дополнительный драйв для экономики. Я считаю, это было бы очень полезно», — добавил Костин.
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Комментарии8  Ещё 6 источников 
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