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Украина сравнила российский газ с оружием
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Премьер Украины сравнил российский газ с оружием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в использовании природного газа как оружия против Украины и Евросоюза.
"Россия использует газ как оружие против Украины, против нашей независимости", — сказал он, выступая в пятницу на энергетической конференции в Брюсселе.
При этом Гройсман назвал "Северный поток-2" "новым гибридным оружием, направленными против Евросоюза и стран-членов".
"Мы должны остановить его", — сказал украинский премьер.
В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.
Президент России Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.
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