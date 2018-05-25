Украина сравнила российский газ с оружием

Премьер Украины сравнил российский газ с оружием

"Россия использует газ как оружие против Украины, против нашей независимости", — сказал он, выступая в пятницу на энергетической конференции в Брюсселе.

При этом Гройсман назвал "Северный поток-2" "новым гибридным оружием, направленными против Евросоюза и стран-членов".

"Мы должны остановить его", — сказал украинский премьер.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.