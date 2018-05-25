Московские налоги раздадут регионам

Минфин рассматривает возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018 25 мая.

Антон Силуанов подчеркнул, что регионам нужны дополнительные средства на выполнение майских указов президента.

"Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс", — пообещал он.

По словам министра, один из вариантов — забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам. "Это было бы, возможно, справедливо", — сказал он.

Выпадающие доходы из-за снижения акцизов на нефтепродукты регионам компенсируют из федерального бюджета. "Они являются одним из источников дорожных фондов регионов", — пояснил Силуанов.

Министр сообщил, что с точки зрения налогов правительство планирует применять налоговые стимулы для привлечения новых инвестиций.

"Здесь не только те решения, которые уже были приняты, кстати, ими еще не все стали пользоваться, но и создание стабильных условий для инвесторов — специнвестконтракты", — сказал он.

По словам Силуанова, в пакет реформ войдет и запуск программы индивидуального пенсионного капитала, либерализация валютного законодательства, упрощение концессионного финансирования, что поможет найти источники инвестиций для инфраструктурных проектов.

"Целый ряд и структурных реформ, и бюджетных маневров у нас предусмотрено реализовать в ближайшее время. Это позволит нам увеличить объем инвестиций как за счет бюджета, так и за счет того, что каждый рубль бюджета будет генерировать дополнительные средства частных инвесторов", — резюмировал Силуанов.

Ранее первый вице-премьер сообщал, что предложения по налоговой реформе будут обнародованы правительством в течение ближайших двух недель.