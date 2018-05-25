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Венесуэла имеет хорошие перспективы в нефтяной отрасли, заявил Сечин
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Венесуэла имеет хорошие перспективы в нефтяной отрасли, заявил Сечин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Венесуэла фундаментально имеет хорошие перспективы в нефтяной отрасли, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ-2018.
"Несмотря на снижение инвестиций и спад добычи в последние годы, мы считаем, что фундаментально нефтяная отрасль Венесуэлы имеет хорошие перспективы благодаря ресурсной базе и близости к ключевым рынкам", — сказал Сечин.
По его словам, это во многом объясняет «фокус санкционного давления для создания конкурентного преимущества для производителей из США». Сечин отметил, что долгосрочное снижение добычи, которое наблюдалось на протяжении последних десяти лет, не соответствует ресурсному потенциалу этой страны и новым технологиям нефтедобычи.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Венесуэле в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов и составила 1,42 миллиона баррелей в день. При этом уровень добычи в стране на 650 тысяч баррелей ниже, чем установленный для нее по условиям соглашения в рамках ОПЕК+.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
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