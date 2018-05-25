Газпром «безоговорочно капитулировал» перед Европой 

Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования в отношении «Газпрома», которое длилось в течение пяти лет. Вопрос лишь в том, какой ценой досталась «национальному достоянию» эта победа.
Все хорошо, прекрасная маркиза…
«Сегодня Европейская комиссия сообщила о том, что в рамках антимонопольного расследования и урегулирования претензий директората по конкуренции ЕК, выдвинутых в ходе соответствующего расследования, она сочла приемлемыми скорректированные по итогам рыночного теста предложения «Газпрома». В этой связи Европейская комиссия приняла решение о завершении расследования и о том, что не будет предпринимать дальнейших действий в связи с ним», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на газового монополиста.
«Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры… Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.
Суть конфликта
По сути, речь идет об условиях урегулирования претензий европейцев к «Газпрому», в отношении которого в 2012 году было заведено антимонопольное дело, по обвинению в злоупотреблении монопольным положением. В качестве потерпевшей стороны выступали страны Восточной Европы и Балтии в составе: Болгарии, Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Литвы, Латвии и Эстонии. По их мнению, и мнению Еврокомиссии, в угоду неким политическим соображениям, «Газпром» подверг эти страны ценовой, транзитной и другим видам дискриминации при газовых поставках.
Тяжба длилась достаточно долго, так как стороны не спешили идти на уступки, в связи с чем, нынешнее моментальное решение не может не вызывать вопросов.
Акт о капитуляции
О чем же договорились стороны?
Судя по информации, размещенной на сайте Еврокомиссии в четверг, речь может идти не столько о договоренности, сколько о подписании «Газпромом» акта о капитуляции.
В соответствии с подписанными документами, отныне, стоимость газа для Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии, в контрактах с которыми «Газпром» занимает больше половины рынка, будет привязана к ценам в Западной Европе.
С этой целью в соглашения о поставках будет включен пункт о возможности пересмотра цены, если она существенно отклоняется от фиксируемой на границах Германии, Франции, Италии или в западноевропейских газовых хабах.
Это лишает «Газпром» возможности повышать цену по сравнению с рыночной для тех или иных стран ЕС по собственному усмотрению.
«Газпром» отменяет все косвенные и прямые ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ через границы стран Евросоюза. Соответствующие пункты были внесены в контракты с Болгарией, Чехией, Словакией, Польшей, Венгрией, Литвой, Латвией и Эстонией.
Восточноевропейские страны получат возможность менять место приемки газа. Все это позволит им свободно перепродавать газовые излишки и приведет к «интеграции газового рынка региона».
Кроме этого, «Газпром» согласился не предъявлять каких-либо материальных претензий Болгарии в связи с ее решением отказаться от строительства проекта «Южный поток», даже если такие претензии имеют юридические основания.
Таким образом, по мнению Еврокомиссии, новые обязательства «Газпрома» обеспечат свободное перемещение газа на рынке Центральной и Восточной Европы по конкурентным ценам, что поможет интеграции газового рынка ЕС.
В случае нарушения договоренностей со стороны «Газпрома», российская компания может быть оштрафована сразу на 10% выручки без проведения расследования.
Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, «Газпром» должен «немедленно начать соблюдать взятые на себя обязательства».
На таких условиях Еврокомиссия согласилась урегулировать претензии к российскому монополисту по обвинениям в злоупотреблении монопольным положением, выдвинутые в 2012 году.
Что произошло?
В чем же причины столь неожиданного решения многолетнего спора между российским поставщиком и европейскими потребителями?
По всей видимости, в «Газпроме» решили не искушать судьбу, а как можно быстрее замириться с европейскими покупателями, так как на горизонте все более отчетливо замаячил конкурент в виде американского сжиженного природного газа (СПГ).
На сегодняшний день, он дороже российского трубопроводного газа, а необходимая для его приема инфраструктура сравнительно неразвита. Но все это перекрывается усиленным давлением на ЕС со стороны США, поставившими перед собой цель захвата европейского рынка.
На днях госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче, которую ставит перед собой Вашингтон: не допустить поставок газа в Европу через российско-германский трубопровод «Северный поток — 2». По его словам, ЕС не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов из России, поэтому США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Европы другие источники газа.
В этой ситуации очевидно, что Европе будет трудно противостоять напору США, даже несмотря на не самые выгодные условия поставок СПГ. Высокие цены на американский газ могут быть компенсированы уступками США в части экспортных пошлин на европейские товары, ставших причиной недавней торговой войны между США и ЕС.
Все это прекрасно понимают и в «Газпроме», и вряд ли теперь там будут настаивать на своих прежних претензиях, рискуя дать ЕС еще один повод для отказа от российских поставок.