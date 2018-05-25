Газпром «безоговорочно капитулировал» перед Европой

Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования в отношении «Газпрома» , которое длилось в течение пяти лет. Вопрос лишь в том, какой ценой досталась «национальному достоянию» эта победа.

Все хорошо, прекрасная маркиза…

«Сегодня Европейская комиссия сообщила о том, что в рамках антимонопольного расследования и урегулирования претензий директората по конкуренции ЕК, выдвинутых в ходе соответствующего расследования, она сочла приемлемыми скорректированные по итогам рыночного теста предложения «Газпрома». В этой связи Европейская комиссия приняла решение о завершении расследования и о том, что не будет предпринимать дальнейших действий в связи с ним», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на газового монополиста.

«Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры… Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

Суть конфликта

Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Литвы, Латвии и По сути, речь идет об условиях урегулирования претензий европейцев к «Газпрому», в отношении которого в 2012 году было заведено антимонопольное дело, по обвинению в злоупотреблении монопольным положением. В качестве потерпевшей стороны выступали страны Восточной Европы и Балтии в составе: Болгарии Эстонии . По их мнению, и мнению Еврокомиссии, в угоду неким политическим соображениям, «Газпром» подверг эти страны ценовой, транзитной и другим видам дискриминации при газовых поставках.

Тяжба длилась достаточно долго, так как стороны не спешили идти на уступки, в связи с чем, нынешнее моментальное решение не может не вызывать вопросов.

Акт о капитуляции

О чем же договорились стороны?

Судя по информации, размещенной на сайте Еврокомиссии в четверг, речь может идти не столько о договоренности, сколько о подписании «Газпромом» акта о капитуляции.

В соответствии с подписанными документами, отныне, стоимость газа для Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии, в контрактах с которыми «Газпром» занимает больше половины рынка, будет привязана к ценам в Западной Европе.

Франции, С этой целью в соглашения о поставках будет включен пункт о возможности пересмотра цены, если она существенно отклоняется от фиксируемой на границах Германии Италии или в западноевропейских газовых хабах.

Это лишает «Газпром» возможности повышать цену по сравнению с рыночной для тех или иных стран ЕС по собственному усмотрению.

«Газпром» отменяет все косвенные и прямые ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ через границы стран Евросоюза. Соответствующие пункты были внесены в контракты с Болгарией, Чехией, Словакией, Польшей, Венгрией, Литвой, Латвией и Эстонией.

Восточноевропейские страны получат возможность менять место приемки газа. Все это позволит им свободно перепродавать газовые излишки и приведет к «интеграции газового рынка региона».

Кроме этого, «Газпром» согласился не предъявлять каких-либо материальных претензий Болгарии в связи с ее решением отказаться от строительства проекта «Южный поток», даже если такие претензии имеют юридические основания.

Таким образом, по мнению Еврокомиссии, новые обязательства «Газпрома» обеспечат свободное перемещение газа на рынке Центральной и Восточной Европы по конкурентным ценам, что поможет интеграции газового рынка ЕС.

В случае нарушения договоренностей со стороны «Газпрома», российская компания может быть оштрафована сразу на 10% выручки без проведения расследования.

Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер , «Газпром» должен «немедленно начать соблюдать взятые на себя обязательства».

На таких условиях Еврокомиссия согласилась урегулировать претензии к российскому монополисту по обвинениям в злоупотреблении монопольным положением, выдвинутые в 2012 году.

Что произошло?

В чем же причины столь неожиданного решения многолетнего спора между российским поставщиком и европейскими потребителями?

По всей видимости, в «Газпроме» решили не искушать судьбу, а как можно быстрее замириться с европейскими покупателями, так как на горизонте все более отчетливо замаячил конкурент в виде американского сжиженного природного газа (СПГ).

На сегодняшний день, он дороже российского трубопроводного газа, а необходимая для его приема инфраструктура сравнительно неразвита. Но все это перекрывается усиленным давлением на ЕС со стороны США , поставившими перед собой цель захвата европейского рынка.

На днях госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче, которую ставит перед собой Вашингтон: не допустить поставок газа в Европу через российско-германский трубопровод «Северный поток — 2». По его словам, ЕС не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов из России , поэтому США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Европы другие источники газа.

В этой ситуации очевидно, что Европе будет трудно противостоять напору США, даже несмотря на не самые выгодные условия поставок СПГ. Высокие цены на американский газ могут быть компенсированы уступками США в части экспортных пошлин на европейские товары, ставших причиной недавней торговой войны между США и ЕС.

Все это прекрасно понимают и в «Газпроме», и вряд ли теперь там будут настаивать на своих прежних претензиях, рискуя дать ЕС еще один повод для отказа от российских поставок.