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Путин анонсировал важные перемены
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Путин анонсировал важные перемены
Путин анонсировал важные перемены

Путин рассказал о готовящейся налоговой реформе 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские власти в настоящее время готовят некоторые изменения в налоговый режим, однако после их внесения налоговые условия будут зафиксированы на ближайшие шесть лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас правительство работает над тем, чтобы внести определенные изменения в налоговый режим, но после того как мы это сделаем, мы зафиксируем это на ближайшие шесть лет", — сказал Путин на ПМЭФ.
Бизнес, отметил президент, может быть уверен в том, что налоговые условия будут соблюдаться.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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