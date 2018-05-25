Путин анонсировал важные перемены

Путин рассказал о готовящейся налоговой реформе

Российские власти в настоящее время готовят некоторые изменения в налоговый режим, однако после их внесения налоговые условия будут зафиксированы на ближайшие шесть лет, заявил президент РФ Владимир Путин

"Сейчас правительство работает над тем, чтобы внести определенные изменения в налоговый режим, но после того как мы это сделаем, мы зафиксируем это на ближайшие шесть лет", — сказал Путин на ПМЭФ.

Бизнес, отметил президент, может быть уверен в том, что налоговые условия будут соблюдаться.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.