Страны ЕАЭС в 2017 году на 43 проц увеличили инвестиции в Казахстане 

Астана, 24 мая /Синьхуа/ — В 2017 году страны Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ на 43 проц увеличили объем инвестиций в Казахстане. Об этом сегодня сообщил аналитический портал о бизнесе и финансах Finprom.kz.
Валовый приток инвестиций из стран Союза составил 1,3 млрд долларов США. Ключевой инвестор — Россия, 1,2 млрд долларов. Удельный вес стран ЕАЭС в валовом притоке иностранных прямых инвестиций увеличился с 4,4 до 6,3 проц.
Казахстан, в свою очередь инвестировал в страны ЕАЭС в 2017 году 435 млн долларов. Это 23 проц от всех инвестиций Казахстана за рубежом. —0—