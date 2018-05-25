Страны ЕАЭС в 2017 году на 43 проц увеличили инвестиции в Казахстане

Валовый приток инвестиций из стран Союза составил 1,3 млрд долларов США. Ключевой инвестор — Россия , 1,2 млрд долларов. Удельный вес стран ЕАЭС в валовом притоке иностранных прямых инвестиций увеличился с 4,4 до 6,3 проц.

Казахстан, в свою очередь инвестировал в страны ЕАЭС в 2017 году 435 млн долларов. Это 23 проц от всех инвестиций Казахстана за рубежом. —0—