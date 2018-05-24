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РФ и Франция приняли декларацию для экономики будущего
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Россия и Франция приняли декларацию по проекту для экономики будущего 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство экономического развития РФ и министерство экономики и финансов Франции по итогам переговоров лидеров двух стран приняли совместное заявление по новому российско-французскому проекту партнерства для экономики будущего.
Министерства культуры обеих стран приняли декларацию о намерениях о сотрудничестве в области культурного наследия.
Также между РФПИ и АО "Орпеа" заключили соглашение о совместных инвестициях в сектор медицинской реабилитации в России.
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным университетом и университетом Сорбонна по разработке и реализации образовательных программ по модели двух дипломов в области истории, литературы и философии.
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