РФ и Франция приняли декларацию для экономики будущего

Россия и Франция приняли декларацию по проекту для экономики будущего

Министерство экономического развития РФ и министерство экономики и финансов Франции по итогам переговоров лидеров двух стран приняли совместное заявление по новому российско-французскому проекту партнерства для экономики будущего.

Министерства культуры обеих стран приняли декларацию о намерениях о сотрудничестве в области культурного наследия.

Также между РФПИ и АО "Орпеа" заключили соглашение о совместных инвестициях в сектор медицинской реабилитации в России

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным университетом и университетом Сорбонна по разработке и реализации образовательных программ по модели двух дипломов в области истории, литературы и философии.