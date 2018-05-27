На Украине запретили WebMoney

Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как поясняется, такое решение нацбанк принял в связи с применением санкций, введенных решением СНБО от второго мая. Кроме того, у оператора системы на Украине "ВМ-Фактор" отозвана лицензия на перевод средств в иностранной валюте без открытия счетов и отменена регистрация участника платежных систем.

Под санкции попали не только WebMoney.ru, зарегистрированная в России , но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

СНБО второго мая ввел санкции против юридических и физических лиц, которые, как заявлено, связаны с "российской агрессией против Украины".

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование доступа к сайтам компании.

Срок действия ограничительных мер составляет три года.