Зачем Россия хочет поменять «шило на мыло»

На данный момент нет экономической целесообразности в переходе во внешнеторговых расчетах с доллара на евро, но технически использовать европейскую валюту или даже рубль при оплате товаров и услуг вполне можно, считает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Переход с доллара на евро

Россия готова переводить внешнеторговые расчеты с доллара на евро в том случае, если Евросоюз выскажет однозначную позицию против расширения антироссийских санкций, заявил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов . В то же время он и дальше отводит доллару роль ведущей мировой валюты, параллельно надеясь на усиление юаня, рупии и рубля.

«Переход во внешнеторговых расчетах с доллара на евро технически возможен, как при желании и использование рублей, но все это будет при прочих равных менее выгодно, потому что вся финансовая инфраструктура, по крайней мере, ключевые ее элементы, напрямую связаны с долларом. К примеру, возьмем ценообразование на нефтяном рынке — фьючерсы на основные сорта нефти в подавляющем большинстве своем происходят именно в долларах США.

Соответственно за конвертацию придется заплатить дополнительные средства, что будет выражаться в виде дисконта по отношению к рыночным ценам. Но если мы увидим ухудшение геополитической ситуации и какие-то ограничения или запрет операций в долларах, то выбора у нас не будет и придется рассчитываться в других валютах», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Опыт Ирана

Тимур Нигматуллин вспоминает опыт Ирана, когда его ключевые банки были под санкциями и не могли использовать доллары при продаже нефти. При этом торговля полностью не остановилась, просто доллары были заменены транзакциями в других валютах.

Отметим, что в связи с решением США возобновить санкции против Ирана местное правительство вновь вернулось к идее отказа от доллара при расчетах в международных транзакциях. Ставка была сделана на евро, поэтому госучреждения теперь в обязательном порядке должны использовать европейскую валюту при составлении финансовой статистики и отчетов, а Центробанку Ирана придется устанавливать курс риала по отношению к евро.

Среди причин такого решения Тегерана эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов выделил две ключевые причины — идеологическую, демонстрирующую независимость от США, и практическую, позволяющую не попасть под действие новых американских санкций.

«В случае с Россией отказ от доллара в пользу евро тоже станет политическим решением, вне зависимости от ужесточения санкций. На данный момент нет экономической целесообразности в переходе во внешнеторговых расчетах на евро, но технически использовать европейскую валюту при оплате товаров и услуг вполне можно.