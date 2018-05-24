Обзор зарубежных СМИ: Турцию напугала российская сталь

Зачем России и Германии «Северный поток — 2»

Польшу, Чехию и Россия и Германия вложились в создание трубопровода «Северный поток — 2», чтобы не делиться деньгами с другими странами Европы. Такое мнение со страниц немецкой газеты Die Tageszeitung озвучил журналист Бернхард Клазен. По его словам, у России и Германии уже есть функционирующая система транзита, однако она подразумевает перемещение газа через Украину Словакию , что позволяет этим странам зарабатывать.

«Когда речь идет о деньгах, все другие ценности отходят на второй план», — полагает он.

Британию обвинили в цинизме

Заявления властей Великобритании о причастности России к отравлению шпиона Сергея Скрипаля «циничны», считает автор статьи в перуанском издании Federación de Periodistas del Perú. По его мнению, британский премьер-министр Тереза Мэй «высокомерно и презрительно» обвинила Россию, не дождавшись результатов расследования инцидента, а яда, которым экс-полковник ГРУ якобы был отравлен, и вовсе не существует.

Турция увидела угрозу в российской стали

Импорт российской стали является угрозой для Турции. Об этом в интервью местной газете Habertürk заявил глава турецкого металлургического холдинга Tosyali Фуат Тосьялы. По его словам, из-за введения Соединенными Штатами таможенных пошлин на сталь Россия обратила внимание на Турцию, рассчитывая продавать сплав там. Однако это может негативно сказаться на турецком металлургическом секторе, в связи с чем Тосьялы призвал власти страны принять протекционистские меры ради его поддержки.

Русский футбол в болоте

Болота помогают российским футболистам стать выносливее. Об этом каналу NTD заявили сами спортсмены, которые играют в болотный футбол. По словам Алексея Гурьянова, ноги постоянно вязнут в грязи, так что футболисты устают всего лишь приближаясь к воротам, а чтобы нанести удар по ним, нужно как-то накопить силы. Поэтому болотный футбол менее динамичен, чем большой, однако в физических нагрузках нисколько ему не уступает.

Как Россия победит американские F-22 и F-35