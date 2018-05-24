Обзор зарубежных СМИ: Турцию напугала российская сталь 

Зачем России и Германии «Северный поток — 2»
Россия и Германия вложились в создание трубопровода «Северный поток — 2», чтобы не делиться деньгами с другими странами Европы. Такое мнение со страниц немецкой газеты Die Tageszeitung озвучил журналист Бернхард Клазен. По его словам, у России и Германии уже есть функционирующая система транзита, однако она подразумевает перемещение газа через Украину, Польшу, Чехию и Словакию, что позволяет этим странам зарабатывать.
«Когда речь идет о деньгах, все другие ценности отходят на второй план», — полагает он.
Британию обвинили в цинизме
Заявления властей Великобритании о причастности России к отравлению шпиона Сергея Скрипаля «циничны», считает автор статьи в перуанском издании Federación de Periodistas del Perú. По его мнению, британский премьер-министр Тереза Мэй «высокомерно и презрительно» обвинила Россию, не дождавшись результатов расследования инцидента, а яда, которым экс-полковник ГРУ якобы был отравлен, и вовсе не существует.
Турция увидела угрозу в российской стали
Импорт российской стали является угрозой для Турции. Об этом в интервью местной газете Habertürk заявил глава турецкого металлургического холдинга Tosyali Фуат Тосьялы. По его словам, из-за введения Соединенными Штатами таможенных пошлин на сталь Россия обратила внимание на Турцию, рассчитывая продавать сплав там. Однако это может негативно сказаться на турецком металлургическом секторе, в связи с чем Тосьялы призвал власти страны принять протекционистские меры ради его поддержки.
Русский футбол в болоте
Болота помогают российским футболистам стать выносливее. Об этом каналу NTD заявили сами спортсмены, которые играют в болотный футбол. По словам Алексея Гурьянова, ноги постоянно вязнут в грязи, так что футболисты устают всего лишь приближаясь к воротам, а чтобы нанести удар по ним, нужно как-то накопить силы. Поэтому болотный футбол менее динамичен, чем большой, однако в физических нагрузках нисколько ему не уступает.
Как Россия победит американские F-22 и F-35
Американский портал National Interest рассказал, как Россия сможет уничтожить истребители F-22 и F-35 ВВС США в случае войны. По словам автора публикации, российская радиолокационная станция «Струна-1» сильно превосходит любые другие РЛС. При этом «смертным приговором» американским «невидимкам» она не станет, однако способна угрожать самолетам НАТО, в особенности стелс-штурмовикам, так как профиль полета в буквальном смысле «гонит» их в зону действия «Струны-1».