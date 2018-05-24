Киев расширил список антироссийских санкций

Решение расширить санкционный список в Киеве было принято еще 2 мая, тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание под председательством Порошенко. Украинский лидер тогда подчеркнул, что тем самым украинский список синхронизируется с аналогичными списками стран Запада. Санкции были введены в действие указом Порошенко 18 мая, а сам список предали огласке лишь в четверг, 24 мая.

История не новая

Причины, по которым Киев вот уже четыре года поддерживает санкционный режим против России, остаются теми же — "незаконная аннексия Крыма ", "агрессия Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства".

Это касается прежде всего уже введенных ранее санкций. Однако список в этот раз оказался значительно шире — 1748 физических и 756 юридических лиц против, соответственно, 1228 и 468 в прошлом году.

Поэтому в этот раз для введения санкций используются и новые поводы. Так, 2 мая, когда было принято решение о расширении санкций, Порошенко заявлял, что новые санкции "связаны как с применением химического оружия в центре Европы — РФ в Великобритании , так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма".

В первом случае речь идет об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Однако из самого списка не ясно, за что именно в список внесен тот или иной человек или компания.

Блокировка СМИ

Российские СМИ подвергались давлению украинских властей и раньше, еще в прошлом году в санкционном списке были как российские СМИ, так и отдельные журналисты.

Пропали из списка автономная некоммерческая организация "Редакция телеканала Совета Федерации", "ТВ Центр" и "РК Медиа". При этом в список добавили портал РИА Новости Украина, который в мае оказался в центре внимания украинских правоохранительных органов , а его руководитель Кирилл Вышинский арестован. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, а в случае обвинительного вердикта ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ограничения для всех СМИ примерно одинаковы — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Такие же меры были и в прошлом году, но появилось важный новый пункт — блокировка доступа к сайтам указанных СМИ.

Так, украинским провайдерам предписано блокировать доступ к продуктам МИА "Россия сегодня" — россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru , realty.ria.ru, riarating.ru, inosmi.ru . Также в списке для блокировки числится портал РИА Новости Украина. Раньше такие меры применялись в отношении отдельных российских к веб-ресурсов, как социальные сети "Вконтакте", "Одноклассники".

С прицелом на выборы?

Поскольку санкции против ряда компаний и физических лиц ранее вводились на год, то каждый год Киев вынужден пересматривать список и обновлять его. Поэтому произошли изменения и в параметрах рестриктивных мер против отдельных журналистов.

Так, ограничительные меры против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева теперь носят бессрочный характер. В прошлом списке срок действия этих мер составлял год. Также обновлены сроки действия мер против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян — с одного года до трех лет.

Дмитрий Киселев в решении Киева блокировать российские СМИ видит проявление бессилия Киева, который, по его мнению, готовится к зачистке медиапространства в преддверии выборов.

"Это показатель бессилия режима, который пришел к власти в результате кровавого государственного переворота и не справился с налаживанием нормальной жизни по демократическим современным канонам. И ему ничего другого не остается, как преследовать собственных граждан, преследовать журналистов, преследовать свободу слова, запрещать уважаемые издания и, вероятно, вести дело к зачистке медиапространства в канун так называемых президентских выборов", — сказал Киселев РИА Новости.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" отметил, что политика, проводимая Киевом, "в современном мире не является ни уважаемой, ни продуктивной, ни эффективной, поскольку так долго продолжаться не может, заканчивается все позорно, иногда казнями диктатора, либо бегством, либо проклятиями".

Интерес к российским СМИ может вырасти

С такой трактовкой соглашаются и эксперты. Так, заместитель директора центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько считает, что "зачистка информационного пространства в преддверии парламентских выборов, президентских выборов, в преддверии явного обострения действий на Донбассе совершенно очевидны, Киев монополизирует право на информацию внутри Украины".

В свою очередь, председатель правления фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что Киев своими действиями может добиться обратного результата — российские СМИ станут с большим интересом читать на Украине.

"Нельзя запретами добиться чего-то позитивного, нельзя добиться того, чтобы стали читать тот или иной сайт. Уже были запреты российских телеканалов. После запрета процент заинтересованных людей резко увеличился, народ стал смотреть — запретный плод сладок. Статистика показывает, что после запрета Яндекса и российских соцсетей количество их пользователей в Украине не только не уменьшилось, а увеличилось. Народ перешел на VPN. Я думаю, что читательская аудитория РИА Новости в Украине только увеличится", — сказал РИА Новости Бондаренко.

При этом Бондаренко считает, что для Москвы наиболее верной стратегией было бы не реагировать на действия украинских властей.

Ответные меры

Однако некоторые российские политики считают, что Москве все-таки необходимо отреагировать.

По его словам, "это очередное нарушение общепризнанного мировой нормы о том, что средства массовой информации должны пользоваться свободой в работе, в своей профессиональной деятельности".

Глава комитета ГД по СНГ Леонид Калашников пошел еще дальше и призвал прекратить экономическое сотрудничество с Украиной в ответ на блокировку МИА "Россия сегодня" и сайта РИА Новости Украина. "Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем", — сказал Калашников РИА Новости.

Международная реакция

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия обязательно вынесет на обсуждение в Парламентской ассамблее ОБСЕ вопрос блокировки Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина как пример нарушения свободы слова.

Между тем, международное журналистское сообщество уже сказало свое слово. Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут заявил, что IFJ осуждает и считает "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

"Блокирование медиа-сайта выглядит как цензурное решение, против которого решительно выступает IFJ. Напоминаем, что свобода прессы является ключевым элементом хорошо функционирующей демократии. Если между украинскими властями и международным информационным агентством "Россия Сегодня" возник экономический или производственный спор, он должен быть урегулирован беспристрастным судом", — сказал Лерут, представляющей около 500 тысяч журналистов более чем из 100 стран.