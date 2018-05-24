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Голикова ответила на вопрос о пенсионном возрасте
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На Кубани произошла новая трагедия

Голикова ответила на вопрос о возможно повышении пенсионного возраста 

РИА Новости 2 часа назад
Вопрос повышения пенсионного возраста еще не решен, правительство РФ пока не определилось, есть разные подходы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я бы не стала сейчас забегать вперед. Действительно, этот вопрос обсуждается. Есть разные подходы к этой теме. Правительство сейчас окончательно не определилось, мы на эту тему работаем, и как только будет согласованное решение — мы его представим", — сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Она добавила, что совещания на эту тему с ее участием пока не было.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
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