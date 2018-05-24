Голикова ответила на вопрос о пенсионном возрасте

Голикова ответила на вопрос о возможно повышении пенсионного возраста

"Я бы не стала сейчас забегать вперед. Действительно, этот вопрос обсуждается. Есть разные подходы к этой теме. Правительство сейчас окончательно не определилось, мы на эту тему работаем, и как только будет согласованное решение — мы его представим", — сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Она добавила, что совещания на эту тему с ее участием пока не было.