Кудрин попал в неловкую ситуацию 

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин попал в «анекдотическую» ситуацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Внимание на это обратил «Московский комсомолец».
По данным МК, это произошло на пленарной сессии «Экономика России на траектории роста: вызовы и решения». На сессии выступал глава Минфина Антон Силуанов.
Когда модератор мероприятия попросил Кудрина прокомментировать сказанное министром, глава Счетной палаты заявил: «Герман Оскарович правильно сказал.. ой.. Антон Германович!». Герман Оскарович — имя и отчество главы Сбербанка Германа Грефа. «МК» отмечает, что оговорку Кудрина гости «сопроводили громким смехом».
На ПМЭФ, который проходит в Петербурге 24-26 мая, Силуанов говорил о создании бюджетного фонда для финансирования инфраструктуры, темпах роста ВВП России, а также обещал не менять в ближайшем будущем налоги для бизнеса