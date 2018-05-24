Так ли уж нужен Германии новый газопровод? 

В одном вопросе канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин сошлись во мнениях: газопровод «Северный поток — 2» построить необходимо. Они еще раз подтвердили это на встрече в Сочи в прошлые выходные. Но так ли уж нам нужен новый газопровод? Разве мы не думали некоторое время назад, что пора отказываться от ископаемых источников энергии и усиленно продвигать использование возобновляемых источников?
Ведь, в конце концов, газ мы получаем и сейчас, притом из года в год. Даже если периодически возникают споры из-за денег. Русский газ течет к нам через Украину, Словакию, Чехию и Польшу. И все на нем зарабатывают. То есть система работает. Как говорится, никогда не меняйте систему, если она работает.
Так зачем же Германии и России новый газопровод по дну Балтийского моря, если уже существуют другие функционирующие газопроводы? Ответ прост: обе страны не хотят делиться прибылью с другими европейскими странами. А когда речь идет о стремлении заработать, все другие ценности отходят на второй план.
Любые новые трубопроводы — это дополнительная угроза для экосистемы. «Северный поток — 2» пройдет по участкам дна, где могут быть остатки высокотоксичного оружия времен Второй мировой войны. Труба уничтожит птичьи и морские заповедники и испортит наши отношения с европейскими странами-транзитерами.
А ведь трубопроводы вполне могут способствовать сохранению мира. Трубопровод, проходящий через территории враждующих стран, заставляет их в интересах функционирования системы все время договариваться между собой. Это видно на примере до сих пор идущих через Украину трубопроводов: пока России нужен этот трубопровод в соседней стране, Москва заинтересована в политической стабильности хотя бы в зоне его прохождения. Да и Украине приходится регулярно садиться с Россией за стол переговоров.
Поэтому нужно еще раз подумать над предложением украинского президента Порошенко, согласно которому было бы лучше модернизировать уже имеющиеся трубопроводы, а не строить новый под названием «Северный поток — 2».