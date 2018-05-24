Так ли уж нужен Германии новый газопровод?

В одном вопросе канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин сошлись во мнениях: газопровод «Северный поток — 2» построить необходимо. Они еще раз подтвердили это на встрече в Сочи в прошлые выходные. Но так ли уж нам нужен новый газопровод? Разве мы не думали некоторое время назад, что пора отказываться от ископаемых источников энергии и усиленно продвигать использование возобновляемых источников?

Словакию, Чехию и Ведь, в конце концов, газ мы получаем и сейчас, притом из года в год. Даже если периодически возникают споры из-за денег. Русский газ течет к нам через Украину Польшу . И все на нем зарабатывают. То есть система работает. Как говорится, никогда не меняйте систему, если она работает.

Так зачем же Германии России новый газопровод по дну Балтийского моря, если уже существуют другие функционирующие газопроводы? Ответ прост: обе страны не хотят делиться прибылью с другими европейскими странами. А когда речь идет о стремлении заработать, все другие ценности отходят на второй план.

Любые новые трубопроводы — это дополнительная угроза для экосистемы. «Северный поток — 2» пройдет по участкам дна, где могут быть остатки высокотоксичного оружия времен Второй мировой войны. Труба уничтожит птичьи и морские заповедники и испортит наши отношения с европейскими странами-транзитерами.

А ведь трубопроводы вполне могут способствовать сохранению мира. Трубопровод, проходящий через территории враждующих стран, заставляет их в интересах функционирования системы все время договариваться между собой. Это видно на примере до сих пор идущих через Украину трубопроводов: пока России нужен этот трубопровод в соседней стране, Москва заинтересована в политической стабильности хотя бы в зоне его прохождения. Да и Украине приходится регулярно садиться с Россией за стол переговоров.

Поэтому нужно еще раз подумать над предложением украинского президента Порошенко, согласно которому было бы лучше модернизировать уже имеющиеся трубопроводы, а не строить новый под названием «Северный поток — 2».