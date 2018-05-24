Пенсии россиян сделают добровольными

Силуанов рассказал о будущем пенсионной системы

Первый вице-премьер России , министр финансов Антон Силуанов считает, что возврата в России к обязательной накопительной пенсионной системе не будет, нужно развивать добровольную.

"Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения", — сказал Силуанов, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2018.

"Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.