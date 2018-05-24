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Пенсии россиян сделают добровольными
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Силуанов рассказал о будущем пенсионной системы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов считает, что возврата в России к обязательной накопительной пенсионной системе не будет, нужно развивать добровольную.
"Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения", — сказал Силуанов, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2018.
"Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.
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