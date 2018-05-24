Россиянам раскрыли планы по налогам на 6 лет

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Силуанов: налоги не будут меняться на протяжении ближайших шести лет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство не будет менять налоговый режим в течение ближайшего шестилетнего периода. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.
"Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь — это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги", — сказал Силуанов.
Он уточнил, что налоговую систему ждет определенная донастройка. В частности, Минфин рассчитывает упросить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые пока работают в сером секторе.
"Мы создаем механизм, который мог бы заинтересовать этих предпринимателей, чтобы они открылись, работали в белую. Это большой вклад в ВВП", — добавил первый вице-премьер.
По его словам, развитие протекционистских отношений сдерживает темпы роста мировой экономики. "Действительно, в целом мы видим, что мировая экономика растет достаточно устойчиво, успешно, под 4% темпы роста. С другой стороны, мы видим развитие различных протекционистских настроений, которые, безусловно, сдерживают темпы роста экономики. Если бы их не было, то экономика могла бы показать более высокие темпы", — сказал он.
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