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Появился шанс на укрепление рубля
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Появился шанс на укрепление рубля 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сегодня рубль имеет больше шансов ослабеть к доллару и евро, чем укрепиться, считает финансовый аналитик Борис Белкин.
При этом, предполагает эксперт, у национальной валюты до конца недели есть шансы вырасти. С одной стороны, пятница — день традиционной фиксации прибыли рыночных игроков перед выходными, когда обычно рубль слабеет к доллару и евро, с другой — именно на нее намечен пик налоговых выплат, что может поддержать рубль.
Что же касается сегодняшнего дня, то немного помочь рублю могут опубликованные вчера вечером протоколы майского заседания ФРС, а также данные по рынку нефти.
Впрочем, серьезно национальная валюта вряд ли укрепится, скорее всего, если говорить о курсе к доллару, можно ждать тестирования уровня в 61 рубль, но не меньше.
Вчера рубль вел себя по-разному в рамках утренних торгов, слабея к доллару и укрепляясь к евро. Вечером продолжилась та же тенденция — национальная валюта продолжила слабеть к валюте Нового Света, отыгрывая негативную динамику нефтяного рынка. Он, в свою очередь, испытывал давление информации Минэнерго США о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе.
Официальный курс доллара на сегодня, 24 мая, составляет 61 рубль 59 копеек (ослабление на 48 копеек). За один евро дают 72 рубля 18 копеек (ослабление на 76 копеек).
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