Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2»

Стала известна причина «атаки» США на «Северный поток-2»

Посольство России в США объяснило в своем сообщении причину «выпадов» Соединенных Штатов в сторону проекта «Северный поток-2».

Как говорится в комментарии, Соединенные Штаты, «атакуя» «Северный поток-2», тем самым навязывают Европе свой сжиженный природный газ, который не может конкурировать с другими предложениями. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что Евросоюз ограничен в возможностях противодействия России из-за зависимости от российского газа. Поэтому, как заявил Помпео, необходимо предпринимать дальнейшие шаги против строительства «Северного потока-2».