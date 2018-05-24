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Названа причина «атаки» США на «Северный поток-2»
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«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды

Стала известна причина «атаки» США на «Северный поток-2» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Соединенные Штаты хотят избавиться от «зависимости» Евросоюза от российского газа.
Посольство России в США объяснило в своем сообщении причину «выпадов» Соединенных Штатов в сторону проекта «Северный поток-2».
Как говорится в комментарии, Соединенные Штаты, «атакуя» «Северный поток-2», тем самым навязывают Европе свой сжиженный природный газ, который не может конкурировать с другими предложениями. Об этом сообщают «Известия».
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что Евросоюз ограничен в возможностях противодействия России из-за зависимости от российского газа. Поэтому, как заявил Помпео, необходимо предпринимать дальнейшие шаги против строительства «Северного потока-2».
ТК «Звезда»: последние новости
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Комментарии27  Ещё 1 источник 
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