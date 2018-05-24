В России строится новая версия социализма

Вполне оптимистические статистические данные о состоянии российских макроэкономических показателей и грандиозные планы по дальнейшему экономическому развитию резко контрастируют с цифрами, просачивающимися из реальной жизни и реальной экономики.

А есть еще и статистика…

А между тем, статистические данные по тому, что происходит в реальной экономике, выглядят более чем тревожно. По крайней мере, именно к таким выводам пришел ВЦИОМ , проведший опрос среди 1,4 тысячи владельцев бизнеса и топ-менеджеров из 9 несырьевых отраслей — от строительства и связи до образования и обрабатывающей промышленности.

По итогам опроса, 76% (три четверти) бизнесменов оценивают состояние экономики как кризисное и катастрофическое.

На «хорошо» текущее положение дел в экономике страны оценили лишь 4% респондентов. Все участники опроса, вне зависимости от масштаба деятельности, отмечают в ней признаки деградации.

73% представителей крупного и 77% среднего и малого бизнесов заявляют о том, что экономика пребывает в состоянии кризиса. Их доля на 2−5 процентных пунктов больше по сравнению с 2017 годом.

Половина опрошенных отмечает, что несмотря на обещание властей не повышать налоговую нагрузку, на деле налоговые сборы продолжают расти. Две трети респондентов пугает двузначный рост тарифов естественных монополий (примерно на 16%)

Что касается состояния бизнеса и бизнесменов, то 63% опрошенных считают, что за последний год положение их бизнеса ухудшилось. В прошлом году таковых было только 59%. 23% считают, что в ближайший год им придется сократить масштабы деятельности, или вовсе уйти с рынка.

Что касается видения бизнесменами причин своего плачевного положения, то более всего предприниматели жалуются на неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и сжатие платежеспособного спроса на внутреннем рынке.

Важно отметить, что эти проблемы носят уже хронический характер, так как ни одну из них не удалось решить на протяжении нескольких лет. По мнению участников опроса, если сравнивать с пиком кризиса в 2016 году, то неопределенность в экономике и дефицит денег у конечных потребителей сохранились на том же уровне (4 и 3,8 балла соответственно), а налоговое давление выросло (с 3,7 до 4 баллов).

Диагноз ясен

Эксперты и бизнесмены на удивление единодушны в оценках причин происходящего.

"Все это хорошо согласуется со статистикой по обрабатывающей промышленности, где мы видим многолетнюю стагнацию, — пояснил „Ридусу“ директор департамента аналитики «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, — Главная причина, подавленного настроения бизнеса, на мой взгляд, — слабый внутренний спрос. Все это ведет к продолжению стагнации, так как негативные настроения подавляют инвестиционный спрос".

Второй причиной деградации и бизнесмены и аналитики считают нарастающее налоговое давление на бизнес. По словам главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой, в прошлом году только за счет мер по «улучшению собираемости» бюджет выжал дополнительно триллион рублей в виде налогов на ненефтегазовый сектор, и это вряд ли будет способствовать ускорению его развития.

Не меньшую роль в этом деструктивном процессе играет и административное давление. Как отмечал в начале этого года уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов , за два года количество уголовных дел, возбужденных против бизнесменов, выросло почти в 5 раз — до 1 миллиона.

Что это было? И что теперь будет?

Ничего хорошего российский малый и средний (крупный под вопросом) бизнес в обозримой перспективе не ждет, полагают эксперты. Вряд ли это сразу приведет к каким-то катастрофическим последствиям, но и рассчитывать на улучшение также нет оснований.

"К чему все это приведет? Да ни к чему, кроме того, что есть сейчас, — аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. — Просто все существующие тенденции будут развиваться и дальше: частный сектор будет потихоньку загибаться, выживут те, кто так или иначе сумеют воспользоваться бюджетным спросом".

По мнению эксперта, налоговое давление на бизнес является лишь следствием недостаточного спроса в отечественной экономике.

"Если бы у бизнеса была прибыль, то удушение его поборами не так сильно бы чувствовалось, — пояснил «Ридусу» Голубовский. — Фискальный гнет — это относительное понятие. Если экономика растет, могут и расти налоги, это нормально. Но если экономика ползает по дну, налоговую нагрузку надо снижать, а не увеличивать".

То же, что происходит в России , по мнению эксперта, является движением по пути сокращению спроса, с параллельно увеличивающейся фискальной нагрузкой.

"Конечно, частный сектор зачахнет в этой ситуации, — говорит аналитик. — Поэтому, на самом деле, у нас строится новая версия социализма. Для народа: гарантированная бедность (от нищеты большинство постараются уберечь), а для избранных монополистический капитализм".

В сухом остатке

Действительно, архитектура современной российской экономики все более напоминает социалистическую. Основными производителями материальных благ становятся крупные государственные корпорации, оседлавшие практически весь имеющийся спрос. Это, прежде всего, экспортно-сырьевые компании, а также предприятия ВПК, ЖКХ т. п., обеспеченные бюджетным спросом. Необходимость обслуживания этих гигантов, создает спрос для небольшой когорты частных и получастных компаний, уровнем поменьше.

Все остальные, выходящие за рамки этой несложной схемы, становятся ненужным балластом, для которого уже не остается даже толики и без того ограниченного спроса. Их судьба незавидна. О чем, собственно и свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.