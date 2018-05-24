ТАСС: последние новости

Глава Молдавии на ПМЭФ планирует провести встречи с представителями руководства России

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 61 рубля впервые с 20 апреля

Источник: переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной могут пройти в ближайшие недели