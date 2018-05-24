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Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2»
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Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ (СПГ), атакуя "Северный поток — 2", и эти шаги Вашингтона демонстрируют, что геополитика самым откровенным образом вмешивается в экономику. Об этом говорится в комментарии для СМИ посольства России в США, распространенном в среду в качестве ответа на ранее сделанные заявления госсекретаря США Майкла Помпео по этому поводу.
"Атакуя "Северный поток — 2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", — говорится в сообщении.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, Помпео заявил, что Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода "Северный поток — 2", который, по версии Вашингтона, Москва может использовать в качестве рычага давления на страны Европы. По его словам, США "должны продолжать оказывать давление, чтобы прекратить строительство "Северного потока — 2" с целью не допустить "повышения зависимости Европы от российских энергоресурсов".
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