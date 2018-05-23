Мигрантам усложнят жизнь

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Для трудовых мигрантов введут новые ограничения 

Российская Газета 2 часа назад
Получить патент, дающий право на работу в России, станет сложнее — Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий новые ограничения для гастарбайтеров из безвизовых стран. Документ размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Сейчас единственное ограничение для трудового мигранта на работу в России по патенту — это цена этого самого патента. Если в регионе считают, что гастрабайтеры им не нужны, цена завышается так, что не каждый мигрант может себе позволить его оплачивать. А если рабочая сила нужна — цена снижается до минимума.
Но в Минтруде посчитали, что такого "заградительного" механизма недостаточно и предложили новый. Регионам дадут право составлять список профессий, по которым можно будет трудиться мигрантам с патентами. Если иностранец не обладает одной из специальностей, внесенных в перечень, получить патент в регионе и трудиться по нему будет нельзя.
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