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ЕС призвал Москву и Киев к срочным переговорам
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ЕС призвал Москву и Киев к срочным переговорам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Брюссель собирается добиваться сохранения долгосрочного транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза, заявил замглавы ЕК по делам Евросоюза Марош Шефчович.
«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики имеет ключевое значение для Европейского союза. В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость сохранения долгосрочного транзита российского газа через Украину в надежном и коммерчески выгодном ключе», — передает ТАСС слова Шефчовича.
Кроме того, Шефчович направил приглашения России и Украине на новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту и поставкам газа.
«Я связался с российской и украинской сторонами и пригласил их на трехсторонние переговоры», — заявил зампред ЕК.
Напомним, в апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Вместе с тем он заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.
Президент Владимир Путин заявил, что «поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными».
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Комментарии49  Ещё 8 источников 
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