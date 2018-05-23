ЕС призвал Москву и Киев к срочным переговорам

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики имеет ключевое значение для Европейского союза. В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость сохранения долгосрочного транзита российского газа через Украину в надежном и коммерчески выгодном ключе», — передает ТАСС слова Шефчовича.

Кроме того, Шефчович направил приглашения России и Украине на новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту и поставкам газа.

«Я связался с российской и украинской сторонами и пригласил их на трехсторонние переговоры», — заявил зампред ЕК.

Напомним, в апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Вместе с тем он заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.