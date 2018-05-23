Невзирая на указ: правительство перешло к накопительству

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству найти деньги на финансирование национальных проектов. Общая стоимость приоритетов до 2024 год оценивается в 25 трлн руб. При этом первые правки бюджета этого года подразумевают, что он будет профицитным на фоне пересмотра прогноза по нефти.

Свою деятельность новое правительство Дмитрия Медведева начало с пересмотра бюджета. Первое заседание кабинета министров состоялось во вторник 22 мая, на четвертый день после того, как президент Владимир Путин полностью утвердил его состав. Большинство вице-премьеров и министров, работавших в старом правительстве Дмитрий Медведев, открывая заседание, приветствовал как старых знакомых.

«Правда, со многими из присутствующих здесь мы встречались, работали на протяжении шести лет. Для вас такие заседания уже привычная часть работы», — объяснил премьер-министр принципы работы.

Вновь назначенным членам правительства он пожелал «включиться как можно быстрее».

Работа началась сразу с бюджетных вопросов. Первый — подведение итогов исполнения бюджета 2017 года. Второй — первое после выборов внесение изменений в действующий бюджет 2018 года. Прошлогодние итоги, уже давно известные и мало имеющие отношение к новому правительство, обсуждались открыто. Много времени это не заняло. «Старослужащие могут чего сказать? Тишина», — подытожил вопрос Дмитрий Медведев.

Вопрос по изменению действующего бюджета оказался гораздо сложнее. От бюджета во многом зависит, на какие средства и по каким механизмам будет финансироваться майский 2018 года указ Владимира Путина о национальных приоритетах. Майские же поправки готовились прошлым правительством в условиях полной неопределенности о его составе и новых приоритетах, которые только предстоит разработать к сентябрю 2018 года и представить президенту к 1 октября.

Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил только о главном новом приоритете бюджетной политики:

«По итогам этого года мы рассчитываем свести его с профицитом (на что обращаю внимание всех) практически полтриллиона рублей».

Выйти на бездефицитный бюджет Минфин планировал еще до кризиса 2014 года, но этому мешали и слабые цены на нефть, и санкции. Несмотря на всю жесткость бюджетной политики последних лет, выход на бездефицитный бюджет откладывался на срок после 2020 года.

Майский указ и национальные приоритеты, которые теперь являются основополагающим элементом для нового правительства, целям снижения дефицита бюджета также не соответствуют. Наоборот, Владимир Путин, представляя Дмитрия Медведева в Госдуме 7 мая, сообщил, что общая стоимость его приоритетов оценивается в 25 трлн руб., а дополнительно правительству предстоит найти 8 трлн руб.

По оценкам экспертов, правительству потребуется дополнительно увеличивать свои расходы на 1,5 трлн руб. в год с 2019 года. Во вторник досрочное появление профицита в бюджете в Белом доме обсуждалось уже за закрытыми дверьми.

Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования национальных проектов, предусмотренных майским указом президента. При этом предложения по проектам не должны разбалансировать бюджеты российских субъектов (сейчас многие из них дефицитные).

Как рассказали «Газете.Ru» источники в правительстве, появление профицита объясняется конъюнктурой, прежде всего ростом цен на нефть в первом квартале 2018 года. Минэкономики пересмотрело свои оценки базового прогноза, повысив среднегодовую цену нефти с ранее заложенных $43,8 до $61,4. Ожидается, что вырастут и цены на газ для дальнего зарубежья с $181 до $229,9 за тыс. куб.м.

Сырьевой рынок отразился и на оценке среднегодового курса доллара: рубль укрепился до 58,6 руб. /1$ против 64,7 руб. /1$. Но несмотря на слабые темпы роста в 1,3% ВВП в первом квартале, Минэкономики пока не отказывается от темпов роста в 2,1% по итогам 2018 года. Хотя глава МЭР Максим Орешкин предупредил, что прогноз по росту ВВП может быть пересмотрен в худшую сторону. Уровень инвестиций, по новой оценке, увеличился незначительно с 4,7% до 4,8%. Экономика должна расти за счет увеличения внутреннего спроса. Основа для этого — рост зарплат бюджетников, который правительство проводило в начале 2018 года.

Оценка реально располагаемых денежных доходов населения увеличена до +3,8% против 2,3%, учтенных при формировании бюджета. А реальная зарплата в этом году, по оценке Минэкономики, должна вырасти на 6,3% вместо ожидавшихся 4,1%. Рост зарплат на инфляции не скажется — в бюджете предлагается снизить «потолок» роста цен в 4% до 2,8%. Хотя и эта цифра может быть в итоге пересмотрена до «чуть выше 3%», говорил Орешкин.

В результате роста цен на нефть в бюджете и появились ожидаемые дополнительные доходы в размере 1,77 трлн руб. по итогам 2018 года. Очищенный от нефтегазовых доходов дефицит хоть и ниже шестилетнего уровня, но по-прежнему велик и составляет 6,8 трлн. руб. Благодаря обновленному «бюджетному правилу», которое действует с 1 января 2018 года, общий профицит бюджета ожидается на уровне 440 млрд руб. Остальные допдоходы осядут в ФНБ.

По словам источников «Газеты.Ru» в правительстве, неопределенность с оценками Минэкономразвития слишком велика, чтобы это позволило уже в мае пойти на серьезное увеличение бюджетных расходов. Во вторник правительство согласилось дополнительно увеличить расходы только на 61,9 млрд руб.

По словам Дмитрия Медведева, «больше, чем планировалось, мы направим на поддержку промышленности, жилищного строительства, модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие системы здравоохранения, в том числе на повышение зарплат врачам и медсёстрам, поддержку семей с детьми и социальное обеспечение детей-сирот».

Скромность распределения допрасходов объясняется так же просто, как и появление бюджетного профицита. Дело в том, что Минэкономразвития не учитывало в своих оценках новые апрельские санкции и влияние президентского указа о национальных приоритетов на экономическое развитие.

Поэтому основные параметры бюджета, в том числе и степень его профицита, будут уточнены сейчас. А формальное уточнение прогноза социально-экономического развития появится только осенью 2018 года к очередному сроку пересмотра бюджета на 2018 год. Источники в правительстве не смогли объяснить, почему Белый дом вообще не отказался от майского пересмотра бюджета в этом году до появления большей определенности. Дмитрий Медведев на заседании правительства пояснил, что «мы рассчитываем, что в течение года положительные тенденции сохранятся». Если нет, то бюджет предстоит вновь переводить в дефицитное состояние.

Для правительства неопределенность с макропрогнозом осложняется появлением нового контролера. Во вторник одновременно с первым заседание кабинета министров Госдума утвердила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой Счетной палаты . Первым делом Кудрин пообещал «увязать стратегические цели страны и результаты управления бюджетными механизмам». По словам Алексея Кудрина «иногда по бумагам все выполнено, но выполнено ли по сути?».