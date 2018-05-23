Запад собирается отнять у России самое дорогое

Британскому парламенту не дает покоя желание ввести санкции против российского госдолга. Теперь эта мера предлагается как важный элемент борьбы с «грязными деньгами» из России

Комитет парламента по международным делам в докладе «Московское золото: российская коррупция в Великобритании » поясняет, что близкие к Кремлю лица используют Лондон как базу для отмывания капиталов, нажитых нечестным путем. По мнению авторов документа, это — «широкомасштабная стратегия», которая несет угрозу национальной безопасности страны.

Необходимо обложить санкциями еще больше людей, связанных с российскими властями, а заодно и сами власти лишить доступа к международным финансовым рынкам, уверены в комитете. Там поясняют, что ограничительные меры против отдельных российских компаний оказываются недостаточно эффективными, потому что правительство РФ может занимать валюту на внешних рынках и передавать ее (напрямую или через посредников) госбанкам, которые формально находятся под санкциями.

Данные Минфина РФ эти опасения подтверждают: продав евробонды на 4 миллиарда долларов в конце марта, ведомство незамедлительно разместило валюту в госбанках — на депозитный аукцион было выставлено 500 миллионов долларов, а к 21 мая общая сумма валютных вливаний достигла 1 миллиарда долларов, пишет Finanz.ru . Причем, для самого казначейства эти операции убыточны: занимая под 5% годовых на Западе, банкам он отдает средства под 1,4%.

В докладе особо отмечается, что польза от новых санкций будет только в том случае, если их поддержат другие страны ЕС США , а такая перспектива пока туманна. Между тем США уже ввели санкции против госдолга — но не России, а Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает в США любые операции с суверенным долгом Венесуэлы. В Белом доме этот шаг объясняют стремлением ограничить возможности режима ликвидировать государственные активы по бросовой цене за счет венесуэльского народа. Санкции затрагивают, в том числе, и долг, относящийся к государственной нефтяной компании PDVSA.

«Мы не будем сидеть сложа руки, пока активы Венесуэлы проматываются этим коррумпированным режимом и продаются за бесценок», — заявил представитель правительства США.

На фоне перманентного обсуждения санкций против российского государственного долга возникает вопрос: не является ли этот выпад в сторону Каракаса репетицией аналогичного удара по более серьезному противнику? Опрошенные «Ридусом» аналитики отвечают на него отрицательно. Слишком велика разница весовых категорий, чтобы проводить такие параллели, поясняют они.

Ничего общего

В Венесуэле только что прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро , а США и их союзники результатов не признали. При этом и исход голосования, и реакция американцев были вполне предсказуемы.

Но в Венесуэле очень тяжелая экономическая ситуация: обвальная девальвация, гиперинфляция, многие предприятия остановились, экономика полностью зависит от экспорта сырья, и нет никаких защитных фондов.

«Соответственно, для них, наверное, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И американцы бьют на это, надеясь, что это случится. Мы в этом случае потеряем нефтяные инвестиции, что для нас не очень хорошо», — отмечает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

А вот международным инвесторам там и терять-то особого нечего, потому что государственные облигации страны уже находятся фактически на «мусорном» уровне, а западные активы в энергетическом секторе были национализированы. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что на самом деле американцы давят не на облигации Венесуэлы, а на ее валюту, пытаясь тем самым еще нагляднее показать местному населению всю «прелесть» правления Мадуро.

В России ситуация совершенно другая, даже несмотря на уже действующие санкции. Во-первых, принципиальное иное — достаточно высокое — качество государственных бумаг, из которых около трети размещено среди иностранных инвесторов. По уровню соотношения долговой нагрузки к ВВП — один из лучших показателей в мире. Шестое место по размеру международных резервов. И экономика все-таки чуть более диверсифицированная.

«Чтобы упасть до уровня Венесуэлы, нам надо сжечь всю нефть, весь алюминий туда же отправить, и все пахотные земли следом», — иронизирует Абзалов.

Во-вторых, в отличие от Венесуэлы, которую сотрясают внутренние волнения и протесты, в России есть политическая стабильность. И этот тоже важный защитный фактор, возможно, он даже важнее экономической устойчивости, замечает эксперт.

Внутренние неурядицы нервируют инвесторов и провоцируют бегство из суверенных бумаг. И тогда их можно добивать санкциями. А на данном этапе попытка применить ограничительные меры к российскому госдолгу, в отличие от Венесуэлы, ударит по иностранным держателям облигаций, в числе которых большую часть занимают американские и британские компании. Кроме того, присутствие иностранцев в энергетическом секторе России куда более заметно.

Возможно, но маловероятно

Угроза применения санкций к российскому госдолгу все-таки существует, но в среднесрочной перспективе ее реализация маловероятна, полагают эксперты. Все прекрасно понимают, что в результате будет слишком серьезный кумулятивный удар по международным финансовым рынкам, поскольку Россия достаточно глубоко интегрирована в глобальную экономику.

На самом деле, и в Конгрессе США , и в Парламенте Британии эту идею продвигают не профильные экономические комитеты, а международные, которые пытаются лезть в экономику, как слон в посудную лавку. Это чистой воды политика, с точки зрения экономики абсолютно бесперспективная, полагает Абзалов.

Но, в крайнем случае, Россия сумеет найти достойный ответ, уверен Разуваев.

«Если американцы все-таки на это пойдут, мы можем ввести мораторий на выплату внешних долгов против них и их союзников, — поясняет он. — Мы можем ввести мораторий для их фондов, инвесторов на выплату дивидендов по их долям в наших компаниях. За прошлый год это примерно 350 миллиардов рублей. Все, что угодно может быть. И плюс мы можем, и это правильно с любой точки зрения, ввести в наш экспорт торговлю за рубли, по крайней мере, сырьевой».