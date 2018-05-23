Россия в состоянии «послать» США с их санкциями

Вчера в Москве прошло очередное и пожалуй, самое интересное за последнее время заседание Столыпинского клуба. «Повышенной интересностью» оно обязано своей теме — «Западные санкции и экономическая политика России», равно как и дню проведения, совпавшему с днем принятия Госдумой закона «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» уже получившего название — закон об антисанкциях.

Как сообщал «Ридус» во вторник, принятый Думой закон был воспринят экспертами на ура. Причина восторгов проста — к моменту принятия из текста законопроекта были удалены все наиболее непродуманные пассажи, способные навредить отечественной экономике. Закон, как это часто бывает, получился довольно пустым и беззубым, однако в сегодняшней ситуации, по мнению экспертов, это пойдет не во вред, а на благо.

Что же касается реальных ответов на вводимые санкции и способов их успешного парирования, то об этом куда грамотнее и предметней говорилось в этот же день на Столыпинском клубе.

Санкции: оценка

Заседание клуба открыл его постоянный член, исполнительный директор ИК «Арбат Капитал» Алексей Голубович . Основная мысль его доклада, посвященного оценке влияния санкций на экономику России , сводилась к тому, что их эффективность до сегодняшнего дня остается достаточно невысокой. И гораздо больший ущерб отечественная экономика получает не от вводимых Западом ограничений, а от некорректных и некомпетентных действий российских экономических институтов.

Основные угрозы инвестициям в РФ, по мнению Голубовича, заключаются не в санкциях как таковых, а в снижении процентной ставки Банком России и повышении ставок ФРС США

Влияние санкций на экономику России ощутимо, но не фатально;

Действия ЦБ РФ оказывают на экономику страны более негативное влияние, чем решения Минфина США;

Инфляция не является абсолютным злом для российской экономики. Три основных вывода, касающихся введенных в отношении России санкций, выглядят следующим образом:

Действительно, если ЦБ РФ переусердствует в снижении ставки, дестимулируя тем самым операции с российскими долговыми обязательствами, возникнет риск оттока 150−170 млрд долларов.

По оценке Альфа-Банка , эффект воздействия санкций на экономику России не превышает 0,5% ВВП. Аналогии с Ираном ЮАР малоприменимы, так как санкций на российский экспорт пока не вводились.

Санкции были признаны успешными для вводившего их Запада только в 30% случаев, а средний эффект на ВВП подсанкционных стран по всем случаям применения составлял около 1% в год.

Разумные и взвешенные оценки санкций и степени устойчивости к ним российской экономики — это, пожалуй, наиболее интересное из того, что можно было услышать вчера на Столыпинском клубе.

Точки уязвимости российской экономики

Расчетная система. Как и следовало ожидать, самой первой такой точкой называется технологическая зависимость РФ от системы расчетов SWIFT. В качестве решения предлагается перевод расчетов Как и следовало ожидать, самой первой такой точкой называется технологическая зависимость РФ от системы расчетов SWIFT. В качестве решения предлагается перевод расчетов ЕАЭС на отдельную платформу, к которой затем следовало бы подключить других торговых партнеров.

Предложение вполне здравое, если только не брать во внимание историю запуска отечественной платежной системы «МИР», когда на создание и внедрение простейшего алгоритма было затрачено несколько лет и уйма денег.

Что уж, на этом фоне, говорить о системе международных расчетов, понимая, что отключение от SWIFT может произойти в считанные минуты.

Доллар США, как валюта финансирования торговли. Россия торгует в долларах по инерции, считают авторы этих предложений из Столыпинского клуба. Доля торговли с Россия торгует в долларах по инерции, считают авторы этих предложений из Столыпинского клуба. Доля торговли с США в общем балансе мала. По этому, России ничего не мешает перейти на национальные валюты, если создать институты кредитующие торговлю в нацвалютах, по образцу, например, китайского Эксимбанка. В торговле с ЕС необходимо форсировать переход на евро.

Предложение совершенно здравое и оптимальное, правда при этом необходимо помнить, что уже упомянутому тут Китаю , со всеми его колоссальными возможностями, так и не удалось полностью избавиться от доллара в международной торговле. Чего уж тут говорить о России.

Доллар США, как средство сбережения. В мире достаточно много эмитентов качественных долгов, например — банки В мире достаточно много эмитентов качественных долгов, например — банки Сингапура с рейтингом ААА, китайские банки, ряд европейских стран, азиатских и европейских глобальных корпораций. Если есть необходимость парковать резервы именно в долларовые долги, то и с тем, чтобы найти качественный неамериканский корпоративный долг, номинированный в долларах, нет особых проблем.

Разумнее вообще уходить от доллара в резервах, отдавая предпочтение золоту и бумагам в валютах основных торговых партнеров. Политика Минфина и ЦБ, которые наращивают сейчас инвестиции в долларовый долг, ошибочна.

Предложение совершенно здравое и не имеющее на своем пути особых препятствий. Главным сдерживающим фактором остается инерция мышления российских финансистов и не более того.

Технологическая блокада со стороны США. Ответ — поощрение и узаконивание на государственном уровне любой частной инициативы по копированию американских технологий, с перевыпуском соответствующей продукции под российским брендом. Исключение предполагается сделать лишь для американских компаний, готовых регистрировать свои права непосредственно в России и локализовывать здесь свои технологии и продукцию через российские филиалы, работающие, как российские юрдица с иностранным участием.

При этом нельзя отменять правовую защиту интеллектуальной собственности вообще, чем можно вызвать ответную реакцию ВОИС и многих корпораций, изобретателей и авторов.

Это наиболее спорное предложение, к тому же, первая его часть противоречит второй. Нелишне напомнить, что схожее поведение долгое время демонстрировал Китай, однако на протяжении всего этого времени, китайские власти официально открещивались от любых случаев «заимствования», даже когда они были очевидны. Сегодня Китай всячески дистанцируется от любых упоминаний о «копировании», понимая, что если это «пиратство» удастся увязать с официальной политикой государства, негативные последствия перевесят выгоду от «приобретения».

Санкции против финансовой логистики российских корпораций. Ответ — создание внутренних оффшоров, в которых можно скопировать финансовую логистику. Создание с государственным участием в Ответ — создание внутренних оффшоров, в которых можно скопировать финансовую логистику. Создание с государственным участием в Швейцарии Гонконге и Сингапуре, трейдинговых компаний, торгующих за швейцарские франки, гонконгские и сингапурские доллары, являющиеся вполне респектабельными валютами, ликвидность которых вполне достаточна для обеспечения оборота.

Решение вполне разумное, своевременное и требующее реализации вне зависимости от наличия санкций.

Чего делать не надо?

Квинтэссенцией встречи можно назвать несколько принципиальных выводов, которые непременно, в той или иной степени будут использованы Россией в условиях санкций.