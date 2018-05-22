Порошенко призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о необходимости остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» не является экономическим проектом, вредит европейскому единству и должен быть остановлен», — написал президент в Twitter.

«Північний потік-2» не є економічним проектом, шкодить європейській єдності і має бути зупинений як шкідливий не лише для України, а й для всієї Європи— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 мая 2018 г.

Как передаёт «Укринформ», Порошенко на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд отметил, что Украина готова предоставить любые гарантии надёжности и эффективности транзита через украинскую территорию.

За останній рік товарообіг між Україною та Естонією зріс майже на 30%.

Приємно, що економічна співпраця між нашими країнами розвивається досить динамічно pic.twitter.com/E3FeI0gaMN— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 мая 2018 г.

«Украина имеет уникальные возможности, подземные хранилища, имеет достаточные резервы для увеличения объёма транзита», — заявил он.

По его словам, во время переговоров с коллегой из Эстонии был поднят вопрос «Северного потока — 2», который обсуждался отдельно и очень детально.

«Мы чётко указали, что этот проект не является экономическим проектом, вредит европейскому единству. Чётко заявили, что на сегодняшний день нам надо приложить максимум усилий, чтобы политические проекты, которые разрушают единство Европейского союза, были остановлены», — добавил президент.

Он поблагодарил Кальюлайд за «полную поддержку» позиции Украины в этом вопросе.

Ранее Порошенко отметил, что строительство газопровода направлено на «подрыв единства Европы».