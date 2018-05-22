РФ обзавелась неожиданным союзником против США 

Россия и Япония оценили ущерб от повышения пошлин США на поставки стали и алюминия, а также предупредили об ответном ударе по американским тарифам, сообщает «Коммерсант».
Расчетные потери РФ составляют $537,6 млн — на эту сумму она собирается ввести ограничения в отношении товаров из США. Уведомление об оценке ущерба Россия уже направила во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В Японии потери от действий США оценили в $440 млн 9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о новых тарифах на импорт стали и алюминия. Пошлины США на поставки стали выросли до 25%, алюминия до 10%.