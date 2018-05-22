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РФ обзавелась неожиданным союзником против США
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Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная

РФ обзавелась неожиданным союзником против США 

Рамблер 4 часа назад
Россия и Япония оценили ущерб от повышения пошлин США на поставки стали и алюминия, а также предупредили об ответном ударе по американским тарифам, сообщает «Коммерсант».
Расчетные потери РФ составляют $537,6 млн — на эту сумму она собирается ввести ограничения в отношении товаров из США. Уведомление об оценке ущерба Россия уже направила во Всемирную торговую организацию (ВТО).
>> США пригрозили закрыть небо для России
В Японии потери от действий США оценили в $440 млн  9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о новых тарифах на импорт стали и алюминия. Пошлины США на поставки стали выросли до 25%, алюминия до 10%.
Ранее Россия обратилась в ВТО с требованием к США о компенсации за пошлины на сталь и алюминий. С таким же запросом в организацию обратились Индия, Китай и Евросоюз.
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