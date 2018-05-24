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Выбран девиз сборной России на чемпионат мира — 2018
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Выбран девиз сборной России на чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Фраза «Играй с открытым сердцем» станет девизом сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Помимо выбранного слогана болельщикам для голосования были предложены следующие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Три слогана для опроса были выбраны специальным жюри.
Слова «Играй с открытым сердцем» украсят автобус национальной команды во время домашнего мундиаля.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на стадии группового этапа турнира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону нарисовали счастливых горожан к ЧМ-2018.
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