Выбран девиз сборной России на чемпионат мира — 2018

Фраза «Играй с открытым сердцем» станет девизом сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС

Помимо выбранного слогана болельщикам для голосования были предложены следующие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Три слогана для опроса были выбраны специальным жюри.

Слова «Играй с открытым сердцем» украсят автобус национальной команды во время домашнего мундиаля.

Саудовской Аравии и Уругвая. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на стадии группового этапа турнира сыграет с командами Египта

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону нарисовали счастливых горожан к ЧМ-2018.