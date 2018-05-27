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Свыше миллиона иностранных болельщиков приедет на ЧМ‑2018 по футболу в России
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Свыше миллиона иностранных болельщиков приедет на ЧМ‑2018 по футболу в России 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
На чемпионат мира по футболу в России иностранные болельщики-туристы купили более 1 миллиона билетов, что составляет 54% от всех проданных, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».
«Пять испаноговорящих стран (Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина и Перу) и три англоязычные страны (США, Австралия и Англия) входят в топ-10 зарубежных стран, болельщики которых купили больше всего билетов на ЧМ-2018, а больше всего билетов на матчи ЧМ-2018 было куплено российскими болельщиками», — говорится в сообщении.
Всего более 300 тысяч испаноговорящих туристов приедет на ЧМ-2018 в Россию.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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