Экс-наставник юношеской сборной России оценил лозунг россиян на ЧМ-2018

Бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Равиль Сабитов поделился мнением о девизе национальной команды на чемпионате мира — 2018.

"Что касается мотивационного блока, то, конечно, он помогает поверить в себя", — цитирует Сабитова НСН.

Ранее сообщалось, что фраза «Играй с открытым сердцем» станет девизом сборной России на мировом первенстве.

Помимо выбранного слогана болельщикам для голосования были предложены следующие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Три слогана для опроса были выбраны специальным жюри

Слова «Играй с открытым сердцем» украсят автобус национальной команды во время домашнего мундиаля.