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Экс-наставник юношеской сборной России оценил лозунг россиян на ЧМ-2018
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Экс-наставник юношеской сборной России оценил лозунг россиян на ЧМ-2018 

Газета.Ru 26 мая 2018
Бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Равиль Сабитов поделился мнением о девизе национальной команды на чемпионате мира — 2018.
"Что касается мотивационного блока, то, конечно, он помогает поверить в себя", — цитирует Сабитова НСН.
Ранее сообщалось, что фраза «Играй с открытым сердцем» станет девизом сборной России на мировом первенстве.
Помимо выбранного слогана болельщикам для голосования были предложены следующие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Три слогана для опроса были выбраны специальным жюри
Слова «Играй с открытым сердцем» украсят автобус национальной команды во время домашнего мундиаля.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на стадии группового этапа турнира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.
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