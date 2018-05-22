США массово изымают доллары

Минфин США продолжает пылесосить рынок, собирая с него доллары. На текущей неделе ведомство собирается продать госбумаги на рекордную с 2010 года сумму — 265 миллиардов долларов. С учетом погашений аукционы потребуют изъятия с рынков 55 миллиардов долларов.

Очередная серия крупных аукционов в США сулит развивающимся рынкам новый виток оттока капитала и укрепление американской валюты, считают некоторые аналитики. Однако находятся эксперты, которые полагают, что к концу года «зеленый» сдаст позиции.

Вверх или вниз?

Доллар может подешеветь примерно на 5% к концу года по мере того, как участники рынка вновь сосредоточат внимание на увеличении двойного дефицита США, а рост доходности казначейских облигаций застопорится, прогнозирует Brandywine Global Investment Management.

Американская валюта переоценена в результате недавнего ралли, и это создает риск ее распродажи, считает старший вице-президент подразделения Legg Mason Inc. в Филадельфии Ричард Лоренс. При этом администрация президента США Дональда Трампа , по его мнению, вряд ли будет препятствовать ослаблению валюты.

Оксана Холоденко. И все-таки большинство аналитиков пока прогнозируют дальнейшее укрепление доллара. «Рост доходностей Treasuries является отражением курса на ужесточение монетарной политики ФРС . Налицо фактор в пользу укрепления доллара. Чем выше доходность гособлигаций США, тем выгоднее в них вкладываться — иностранный капитал направляется в Америку, и доллар пользуется повышенным спросом», — пояснила «Ридусу» эксперт по международным рынкам БКС Брокер

На минувшей неделе доходность 10-летних американских облигаций превышала 3,1%, оформив новый 7-летний максимум, напоминает Finanz.ru . В понедельник она снизилась до 3,05%, но даже текущий уровень выше, чем у аналогичных бумаг любой из стран G7, отмечают аналитики Bianco Research.

Холоденко видит локальный фактор риска для доллара на мировом рынке в возможности активизации торговых войн между США и Китаем . Сейчас в этом вопросе есть большая доля неопределенности. «Однако при этом мы можем увидеть рост турбулентности в финансовых активах, в частности, ослабление рынка акций и валют развивающихся стран», — замечает эксперт.

В долгосрочной перспективе, по ее мнению, на доллар окажут давление долговая проблема США и продвижение Китаем юаня в качестве средства международных расчетов. «Формально эти проблемы явно не этого и даже не следующего года. Но как водится, в любой момент на рынке могут возникнуть опасения, которые могут послужить негативными драйверами для доллара на международном рынке», — рассуждает аналитик.

В то же время новый импульс к росту доллар может получить уже через месяц. На 12-13 июня намечено заседание ФРС США, где регулятор будет решать дальнейшую судьбу процентных ставок. Их рост с одновременным усилением доллара способен спровоцировать дальнейший отток капитала с развивающихся рынков, в том числе, российского и ослабление рубля против доллара, прогнозируют эксперты.

Попали под раздачу

России рынок ОФЗ стремительно падал на протяжении минувшей недели. По данным EPFR Global, за неделю с 10 по 16 мая иностранные фонды вывели из российских активов 150 миллионов долларов, а суммарно за две недели отток средств составил 480 миллионов. Причем лидерами распродажи стали «специализированные» фонды, «заточенные» преимущественно на проведение операций с российскими активами. В то же время спрос на аукционе ОФЗ, проводимом Минфином после 3-недельной паузы, рухнул втрое.

Турция. Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский считает, что это временное явление, связанное с общим оттоком инвесторов с развивающихся рынков в американские бонды, в том числе из тех стран, где действительно есть большие проблемы — Аргентина

«Это такая паника у некоторых фондов происходит, вообще никак не связанная с Россией. Мы просто попали под раздачу в этой истории. К лету все вернется», — успокаивает эксперт.

Он уверен, что carry trade в России по-прежнему привлекателен в силу большой разницы процентных ставок. Сокращение разрыва между ними происходит медленнее, чем все ожидали, и маржа пока еще весьма высока, чтобы так просто от нее отказываться.

«В той ситуации, которая есть, эта история еще продлится год-полтора. Рубль будет иметь спекулятивную поддержку. Но это, кстати, закладывает под нас очень большую бомбу. Мы видели в 2008-м и в 2014 году, что происходит, когда спекулянты начинают массово сбрасывать эти бумаги. Рубль падает, банковская паника — ничего хорошего», — отмечает аналитик.

Удивительно, но сейчас Россия действительно тихая гавань благодаря высоким ценам на нефть, достаточно нормальной бюджетной политике и высоким процентным ставкам, считает Вязовский. Инфляция в стране падает, а ЦБ взял паузу в смягчении денежной политики. Поэтому иностранцы продолжают покупать российский долг, несмотря на все санкции.

Это способствует стабильности рубля. По мнению эксперта, в преддверии Чемпионата мира по футболу российская валюта даже может укрепляться. «И не исключено, что мы уйдем ниже 60 рублей за доллар на какой-то период, скажем, до осени», — прогнозирует он.

Вместе с тем, он согласен с тем, что на мировом рынке доллар продолжит расти и потенциально может подойти к паритету с евро. Укреплению американской валюты способствует сразу несколько факторов: повышение процентных ставок, оживление в экономике, необходимость привлекать огромные займы и репатриация капиталов.

«Трамп же продавил налоговую реформу, — напоминает аналитик, — и крупнейший транснациональные корпорация, такие как Apple, возвращают часть денег, которые они держали во всяких ирландских оффшорах и т.д. Это тоже стимулирует спрос на доллары».

Конечно, американским экспортерам дорогой доллар невыгоден, но пока они его выдерживают, и дальше смогут выдерживать, полагает Вязовский. Причин для ослабления доллара он не видит. Напротив, рынки ожидают, что процесс повышения ставки ФРС может пойти быстрее, чем раньше, и это закладывается сейчас в прогнозы.