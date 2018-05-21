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Помпео поддержал восстановление экономики Греции
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Помпео поддержал меры по восстановлению греческой экономики 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом поддержал меры по восстановлению экономики Греции.
"Госсекретарь подчеркнул постоянную поддержку экономическому восстановлению Греции и подчеркнул, что США придают особую важность своему статусу специального гостя на Международной выставке в Салониках в 2018 году", — говорится в сообщении госдепартамента по итогам встречи.
Стороны договорились продолжать контакты по глобальным и региональным вопросам, в особенности по стабильности в Восточном Средиземноморье, сообщил госдеп.
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