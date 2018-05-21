Нефть дорожает на опасениях санкций против Венесуэлы со стороны США

Мировые цены на нефть в понедельник вечером по-прежнему растут на фоне опасений введения санкций против Венесуэлы со стороны США , следует из данных торгов.

По состоянию на 20.53 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,83%, до 79,18 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,39%, до 72,36 доллара за баррель.

Как заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео, Соединенные Штаты осуждают прошедшие 20 мая в Венесуэле президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро . По словам Помпео, США примут скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле.

"Возможность санкций США против оказавшегося в сложной ситуации латиноамериканского нефтедобытчика теперь высока… Вашингтон хочет затянуть свою финансовую петлю", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

Администрация президента США Кроме того, котировки нефти поддерживают новости об улучшении торговых отношений между США и КНР Дональда Трампа на минувших выходных объявила о значительном прогрессе в торговых переговорах с Пекином. В частности, предполагается, что США не будут вводить обещанные Трампом новые ввозные пошлины, а КНР в ответ снизит пошлины на ряд американских товаров и предпримет другие шаги для сокращения торгового дефицита США во взаимной торговле.