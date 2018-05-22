Ещё
«Это варварство и безумие»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это варварство и безумие» 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: EPA
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал в понедельник новые санкции, введенные со стороны США после выборов президента Венесуэлы, незаконными.
"Первое, что сделал президент США, — это навязал больше санкций против венесуэльского госдолга … Это означает навязывание абсолютно незаконных мер в этом сумасшествии… Это означает продолжение навязывания (своей воли) Венесуэле", — заявил Арреаса.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.
РИА Новости: последние новости
В Раде предложили шантажировать МВФ дефолтом Правительство обсудит изменения в федеральный бюджет на 2018 год Кудрин пообещал давать рекомендации, как избежать финансовых потерь
Комментарии10  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассказали о неудачных испытаниях ракет РФ102
За имущество будут платить по-новому108
ЕС избавится от ряда стран, как «от мешков с песком»38
ФРГ вооружается «немецким монстром» для сдерживания РФ85
Президент Венесуэлы обратился к Путину21
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение