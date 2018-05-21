США ввели ограничения на операции с госдолгом Венесуэлы 

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который запрещает американским гражданам и юридическим лицам любые операции с суверенным долгом Венесуэлы, сообщает в понедельник ТАСС.
Кроме того, документ введен запрет использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где страна владеет более чем 50% акций.
В Белом доме рассказали, что таким образом Вашингтон ограничивает «возможности режима распродавать государственные активы по копеечным ценам за счет венесуэльского народа». Запрет на приобретение долга включает всю дебиторскую задолженность, связанную с американцами или лицами, находящимися в США, это также включает долг государственной нефтяной компании.
Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Вашингтона в скором времени предпринять экономические и дипломатические меры для «восстановления демократии» в Венесуэле. По его словам, прошедшие в стране «мошеннические выборы» подрывают конституционный порядок и «оскорбляют демократические традиции».
Выборы президента в Венесуэле состоялись в воскресенье, 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро заручился поддержкой более 5,8 млн голосов (около 68%). Его соперник, представитель объединённой оппозиции Энри Фалькон набрал свыше 1,8 млн голосов избирателей.